В наступні роки ми очікуємо, що економіка продовжить зростати, темпами 3,6-4% — Рожкова

Попри повномасштабну війну, постійні масовані обстріли та брак кадрів, українська економіка в цілому адаптувалася до складних умов та зростала, а загальне макроекономічне середовище було сприятливим для фінансового сектору. Про це під час конференції FinYear розповіла перша заступниця Голови Національного банку Катерина Рожкова.

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Зростання ВВП

«За нашими попередніми оцінками, минулого року ВВП зріс на 3,4%. Це дещо нижче за наші прогнози, але все ж таки зростання. В наступні роки ми очікуємо, що економіка продовжить зростати, темпами 3,6−4% на рік. Це зростання буде відбуватися завдяки відновленню споживчого попиту, відбудові зруйнованих об'єктів», — пояснила Рожкова.

Якщо говорити про фіскальні виклики, то обсяг дефіциту бюджету значний, зазначила Рожкова.

«Дефіцит покривається завдяки допомозі наших партнерів. Минулого року ми отримали $42 мільярди фінансової допомоги. В поточному році очікуємо, що цей обсяг складе близько $38,4 мільярда. Загальний обсяг фінансової допомоги, наданої з початку повномасштабної війни, — понад $120 млрд. Це надає нам можливість фінансувати дефіцит бюджету без „вмикання“ емісії», — зазначила перша заступниця Голови НБУ.

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