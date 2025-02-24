Фінансовий моніторинг: нові виклики та реальні дії проти тіньових схем

У сфері фінансового моніторингу відбуваються значні зміни, спрямовані на боротьбу з тіньовими схемами, що завдають мільярдних збитків державі. Інструмент моніторингу оновлень «Теми в центрі уваги» в LIGA360 допомагає тримати важливі для роботи теми в фокусі. В результаті аналізу 7000+ медіа-джерел і 7500+ телеграм-каналів виділено головне за лютий .

Головні новини фінансового моніторингу:

🔹 Боротьба з тіньовими схемами набирає обертів

Президент України Володимир Зеленський заявив про викриття масштабних фінансових махінацій, що роками підривали економіку країни. За його словами, нові керівники Державної податкової служби та Держфінмоніторингу провели глибокий аудит та виявили численні порушення, що тепер розслідуються правоохоронними органами.

🔹 Санкції проти причетних до фінансових махінацій

4 лютого на засіданні РНБО ухвалено рішення про введення санкцій проти олігархів, чиновників та депутатів, викритих у тіньових фінансових операціях. Президент наголосив, що списки осіб будуть оприлюднені найближчим часом, а розслідування мають бути максимально об'єктивними.

🔹 Фінансовий моніторинг виявив нові ризики

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін підсумував результати першого місяця роботи, заявивши про масштабні податкові порушення на мільярди гривень. Також було виявлено схеми фінансування релігійних організацій з рф, що потребує подальшого розслідування.

🔹 Перевірки підтвердили колосальні фінансові втрати

Результати нещодавніх перевірок засвідчили багатомільярдні порушення. Президент Зеленський наголосив, що всі зібрані матеріали передані до правоохоронних органів для подальшого розгляду, і закликав до максимальної прозорості в розслідуваннях.

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