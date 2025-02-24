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24 лютого 2025, 15:49

Фінансовий моніторинг: нові виклики та реальні дії проти тіньових схем

У сфері фінансового моніторингу відбуваються значні зміни, спрямовані на боротьбу з тіньовими схемами, що завдають мільярдних збитків державі. Інструмент моніторингу оновлень «Теми в центрі уваги» в LIGA360 допомагає тримати важливі для роботи теми в фокусі. В результаті аналізу 7000+ медіа-джерел і 7500+ телеграм-каналів виділено головне за лютий.

Головні новини фінансового моніторингу:

🔹 Боротьба з тіньовими схемами набирає обертів

Президент України Володимир Зеленський заявив про викриття масштабних фінансових махінацій, що роками підривали економіку країни. За його словами, нові керівники Державної податкової служби та Держфінмоніторингу провели глибокий аудит та виявили численні порушення, що тепер розслідуються правоохоронними органами.

🔹 Санкції проти причетних до фінансових махінацій

4 лютого на засіданні РНБО ухвалено рішення про введення санкцій проти олігархів, чиновників та депутатів, викритих у тіньових фінансових операціях. Президент наголосив, що списки осіб будуть оприлюднені найближчим часом, а розслідування мають бути максимально об'єктивними.

🔹 Фінансовий моніторинг виявив нові ризики

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін підсумував результати першого місяця роботи, заявивши про масштабні податкові порушення на мільярди гривень. Також було виявлено схеми фінансування релігійних організацій з рф, що потребує подальшого розслідування.

🔹 Перевірки підтвердили колосальні фінансові втрати

Результати нещодавніх перевірок засвідчили багатомільярдні порушення. Президент Зеленський наголосив, що всі зібрані матеріали передані до правоохоронних органів для подальшого розгляду, і закликав до максимальної прозорості в розслідуваннях.

Слідкуйте за актуальними змінами

Щоб бути на крок попереду та вчасно реагувати на виклики, важливо мати оперативний доступ до оновлень та експертної аналітики. В LIGA360 ви можете легко слідкувати з аоновленнями по темам, цікавлять, отримувати короткий огляд всіх актуальних змін по темі за подомогою ШІ, а також коментарі та інсайти від провідних фахівців.

Будьте в курсі головних подій у своїй сфері — фокусуйтесь на важливому.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
24 лютого 2025, 17:59
#
Владу треба моніторити… там основні схеми, типу Великого крадівництва.
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