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24 лютого 2025, 13:12

ООН: 5 мільйонів українців стикаються з нестачею їжі. Найгірша ситуація — у прифронтових областях

На початку четвертого року війни приблизно 5 мільйонів українців стикаються з нестачею продовольства, і найбільші потреби спостерігаються у прифронтових районах. Про це йдеться в релізі Всесвітньої продовольчої програми ООН.

На початку четвертого року війни приблизно 5 мільйонів українців стикаються з нестачею продовольства, і найбільші потреби спостерігаються у прифронтових районах.

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Нестача продовольства

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, мільйони людей змушені скорочувати споживання їжі, відмовлятися від власних прийомів їжі на користь дітей або брати кошти в борг, щоб прогодувати сім'ю.

ВПП ООН продовжує щомісяця надавати продовольчу та грошову допомогу майже 1,5 мільйонам українців, переважно в прифронтових областях.

Попри це, 54% жителів Херсонщини зіштовхуються з помірною або важкою формою нестачі продовольства. У Запорізькій області цей показник становить 43%, а в Донецькій — 39%.

На противагу, Київська, Львівська та Рівненська області мають найнижчий показник, де менше ніж 7% населення потребують допомоги у сфері продовольчої безпеки.

«Сім'ї в прифронтових областях України змушені щодня думати про те, як забезпечити себе», — сказав Річард Рейган, директор ВПП ООН в Україні.

«Вони борються за те, аби щодня мати їжу на столі. Поки ми сподіваємося на сталий мир у країні, яку називають житницею світу, ми маємо реальність, у якій гуманітарна допомога є порятунком для мільйонів людей».

Згідно з моніторинговими даними ВПП, 72% тих, хто отримує продовольчу допомогу, зазначили, що їм довелося скоротити кількість їжі, пропускати прийоми їжі або купувати менш поживну їжу.

Нагадаємо

Поблизу лінії фронту, комерційні ланцюги постачання порушені, інфраструктура часто пошкоджена або знищена, а робочих місць та можливостей заробітку значно бракує. Там, де магазини працюють та мають достатню кількість продуктів, велика частина населення не може дозволити собі придбати поживну їжу через зростання цін.

Минулого року вартість основних продуктів зросла на 25 відсотків, а деякі основні овочі подорожчали більш ніж удвічі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
KValera
KValera
24 лютого 2025, 13:25
#
Зато у ВПО отобрали 2000 грн которые обещали платить до окончания войны
+
+15
Я_ __
Я_ __
24 лютого 2025, 14:05
#
Та це ще шо, ще роботу спробуй знайди без військового квитка, а потім ходи думай як краще дійти до роботи, щоб тебе не викралили посеред білого дня ухилянти поліцаї та гобліни з тцк, бо можуть відвезти тебе на підвал в тцк і там забити до смерті, як це вже було в Сумах, Кривому Розі, Харкові, Луцьку, Житомирі, Одесі, Закарпатті і тд, ну, а якщо ти ще малий, дівчина, дружина, мати, бабуся, дідусь і так далі, то теж саме думай про свого хлопця/брата/чоловіка, а так в нас все дуже дуже потужно, все завдяки найвеличнішому лідеру сучасності, ми навіть в бомбосховищах маємо овочерізки за мільйон, ще за мільйон маємо дубові двері в бомбосховищах і також маємо за мільйон барабани в бомбосховищах :)
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
24 лютого 2025, 14:22
#
Скорее бы тебя уже ТЦК встретили. Хоть какая-то польза от тебя была…
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