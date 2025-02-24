ООН: 5 мільйонів українців стикаються з нестачею їжі. Найгірша ситуація — у прифронтових областях

На початку четвертого року війни приблизно 5 мільйонів українців стикаються з нестачею продовольства, і найбільші потреби спостерігаються у прифронтових районах. Про це йдеться в релізі Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Нестача продовольства

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, мільйони людей змушені скорочувати споживання їжі, відмовлятися від власних прийомів їжі на користь дітей або брати кошти в борг, щоб прогодувати сім'ю.

ВПП ООН продовжує щомісяця надавати продовольчу та грошову допомогу майже 1,5 мільйонам українців, переважно в прифронтових областях.

Попри це, 54% жителів Херсонщини зіштовхуються з помірною або важкою формою нестачі продовольства. У Запорізькій області цей показник становить 43%, а в Донецькій — 39%.

На противагу, Київська, Львівська та Рівненська області мають найнижчий показник, де менше ніж 7% населення потребують допомоги у сфері продовольчої безпеки.

«Сім'ї в прифронтових областях України змушені щодня думати про те, як забезпечити себе», — сказав Річард Рейган, директор ВПП ООН в Україні.

«Вони борються за те, аби щодня мати їжу на столі. Поки ми сподіваємося на сталий мир у країні, яку називають житницею світу, ми маємо реальність, у якій гуманітарна допомога є порятунком для мільйонів людей».

Згідно з моніторинговими даними ВПП, 72% тих, хто отримує продовольчу допомогу, зазначили, що їм довелося скоротити кількість їжі, пропускати прийоми їжі або купувати менш поживну їжу.

Нагадаємо

Поблизу лінії фронту, комерційні ланцюги постачання порушені, інфраструктура часто пошкоджена або знищена, а робочих місць та можливостей заробітку значно бракує. Там, де магазини працюють та мають достатню кількість продуктів, велика частина населення не може дозволити собі придбати поживну їжу через зростання цін.

Минулого року вартість основних продуктів зросла на 25 відсотків, а деякі основні овочі подорожчали більш ніж удвічі.