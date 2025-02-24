Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць з 2022 року — Шмигаль

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад 3,5 мільйона робочих місць. Про це під час форуму «Україна. Рік 2025» зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ринок праці

«На початку війни ми втратили більше 3,5 мільйонів робочих місць та 30% ВВП», — сказав Шмигаль.

За його словами в Україні потрібно сформувати культуру підтримувати своїх, що допоможе економіці відновитись від падіння.

Нагадаємо

Ринок праці продовжує стабілізуватися, однак Україна зіштовхується з великими територіальними дисбалансами. Через безпекові ризики бізнес релокувався здебільшого у західні регіони — там можна спостерігати найбільшу пропозицію вакансій. Натомість чим ближче до лінії фронту — тим складніша ситуація на ринку праці.

Як зазначає директорка з комунікацій Work.ua Ярина Ключковська, варто розуміти, що найближчим часом людей в Україні більше не ставатиме. І якщо рік тому можна було говорити, що роботодавець задавав тон на ринку праці, тепер умови може диктувати шукач роботи. Виняток — лише ІТ-сфера, де на одну вакансію припадає близько 150 відгуків.