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24 лютого 2025, 8:54

Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць з 2022 року — Шмигаль

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад 3,5 мільйона робочих місць. Про це під час форуму «Україна. Рік 2025» зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад 3,5 мільйона робочих місць.
Фото: ukrinform.ua

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Ринок праці

«На початку війни ми втратили більше 3,5 мільйонів робочих місць та 30% ВВП», — сказав Шмигаль.

За його словами в Україні потрібно сформувати культуру підтримувати своїх, що допоможе економіці відновитись від падіння.

Нагадаємо

Ринок праці продовжує стабілізуватися, однак Україна зіштовхується з великими територіальними дисбалансами. Через безпекові ризики бізнес релокувався здебільшого у західні регіони — там можна спостерігати найбільшу пропозицію вакансій. Натомість чим ближче до лінії фронту — тим складніша ситуація на ринку праці.

Як зазначає директорка з комунікацій Work.ua Ярина Ключковська, варто розуміти, що найближчим часом людей в Україні більше не ставатиме. І якщо рік тому можна було говорити, що роботодавець задавав тон на ринку праці, тепер умови може диктувати шукач роботи. Виняток — лише ІТ-сфера, де на одну вакансію припадає близько 150 відгуків.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+35
SamBB
SamBB
24 лютого 2025, 9:10
#
Навіщо тепер нити? Підтримувати своїх потрібно було починати за місяць до вторгнення, налагодивши правильний діалог з суспільством, натомість всіх громадян тупо кинули напризволяще.
+
0
Strain
Strain
24 лютого 2025, 10:02
#
Ну конечто. за бугор уехало около 5 млн человек.
Большинство из них никогда не вернется.
А часть уедит к семьям когда откроют границы.

А если мир будет на вид не устойчивым и откроют границы — то уедут все кто могут что бы не стать мясом закинутым в бус без прав и свобод.
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