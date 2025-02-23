Каньє Вест запустить власний мемкоїн

Американський репер і підприємець Каньє Вест, відомий під псевдонім Ye планує запустити власний токен YZY. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на три джерела, які близькі до проєкту.

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Криптомонети створять для того, щоб Ye міг обійти традиційні платформи, такі як Shopify, які припинили співпрацю з ним через його ненависницькі висловлювання.

Зазначається, що 70% токенів YZY будуть зарезервовані особисто для Каньє Веста, ще 10% підуть на підтримку ліквідності, а 20% будуть розподілені серед інвесторів.

Рішення Ye вийти на крипторинок пов’язане з низкою публічних скандалів, що підірвали його бізнес-імперію. У 2022 році Adidas, Balenciaga та його агентство припинили з ним співпрацю після антисемітських висловлювань. Вест хвалив Гітлера в прямому ефірі та публікував у соцмережі Х провокаційні заяви.

В цьому році ситуація загострилася, коли Ye назвав себе нацистом та розмістив на сайті Yeezy футболку зі свастикою. У відповідь платформа Shopify заблокувала його інтернет-магазин.

Токен стане офіційною валютою модного бренду Yeezy та буде прийматися як засіб платежу на його сайті.

Спочатку планувалося, що продаж YZY почнеться на сайті Yeezy у четвер, проте старт перенесли. Один із членів команди проєкту пояснив це з тим, що команда враховує часові рамки після нещодавнього скандалу навколо токена LIBRA, який просував президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Чутки про запуск токена Каньє Веста ходили з початку місяця, коли репер заявив, що контактував із CEO Coinbase Брайаном Армстронгом. Пізніше Ye написав у соцмережах, що не планує випускати криптовалюту, оскільки «монети паразитують на фанатах через хайп».

Втім, успіх мемкоїна TRUMP не дає йому спокою. Цікаво, що 80% TRUMP належать CIC Digital — компанії, пов’язаній з Дональдом Трампом. І спочатку Ye теж хотів отримати 80% токенів, але врешті погодився на 70%.