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23 лютого 2025, 13:12

В Україні з березня тестуватимуть електронні акцизні марки для алкоголю та тютюну

З 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів, яка передбачає маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет електронними акцизними марками. Про це повідомляє Державна податкова служба.

З 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів, яка передбачає маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет електронними акцизними марками.
Фото: qualityexpert.com.ua

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Зазначається, що з 1 березня до 31 грудня 2025 року триватиме тестування програмного забезпечення Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

У цей час продукція має бути маркована паперовими акцизними марками. Додатково можуть наноситися графічні елементи електронних марок, але так, щоб не перекривати QR-код, штрих-код та інші реквізити паперової марки.

Нова електронна система дозволить:

  • генерувати серійні номери марок,
  • формувати унікальні ідентифікатори,
  • здійснювати активацію та деактивацію електронних марок,
  • також відстежувати переміщення маркованої продукції.

У податковій зауважили, що до впровадження електронних марок акцизного податку підприємства повинні маркувати продукцію паперовими марками відповідно до Постанови КМУ № 1251, яка регламентує спосіб наклеювання марок та їх обов'язкові реквізити.

Податківці нагадали, що з 1 січня 2026 року контроль за переміщенням вироблених або ввезених товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) здійснюватиметься за допомогою електронних марок акцизного податку. Це передбачено Законом України від 29 червня 2023 року № 3173-IX.

Нагадаємо

В Україні з 1 вересня 2023 року запровадили нові акцизні марки. Попередній дизайн водяного знаку на захищеному папері був незмінним з 2003 року. Це призвело до появи значної кількості підробок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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