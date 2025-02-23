З 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів, яка передбачає маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет електронними акцизними марками. Про це повідомляє Державна податкова служба.
В Україні з березня тестуватимуть електронні акцизні марки для алкоголю та тютюну
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Зазначається, що з 1 березня до 31 грудня 2025 року триватиме тестування програмного забезпечення Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
У цей час продукція має бути маркована паперовими акцизними марками. Додатково можуть наноситися графічні елементи електронних марок, але так, щоб не перекривати QR-код, штрих-код та інші реквізити паперової марки.
Нова електронна система дозволить:
- генерувати серійні номери марок,
- формувати унікальні ідентифікатори,
- здійснювати активацію та деактивацію електронних марок,
- також відстежувати переміщення маркованої продукції.
У податковій зауважили, що до впровадження електронних марок акцизного податку підприємства повинні маркувати продукцію паперовими марками відповідно до Постанови КМУ № 1251, яка регламентує спосіб наклеювання марок та їх обов'язкові реквізити.
Податківці нагадали, що з 1 січня 2026 року контроль за переміщенням вироблених або ввезених товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) здійснюватиметься за допомогою електронних марок акцизного податку. Це передбачено Законом України від 29 червня 2023 року № 3173-IX.
Нагадаємо
В Україні з 1 вересня 2023 року запровадили нові акцизні марки. Попередній дизайн водяного знаку на захищеному папері був незмінним з 2003 року. Це призвело до появи значної кількості підробок.
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