В Україні з 1 вересня запроваджують нові акцизні марки

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Що відомо

«Попередній дизайн водяного знаку на захищеному папері був незмінним з 2003 року. Це призвело до появи значної кількості підробок, про що свідчать дані, зокрема Служби безпеки України. В результаті український бюджет недоотримував мільярди гривень, а виробництво марок акцизного податку зменшилося з 5,3 млрд штук у 2012 році до 2,6 млрд штук у 2022 році», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що посилення захисту паперової марки акцизного податку буде забезпечено завдяки зміні графічного дизайну, появі прихованих елементів захисту та голографічного захисного елементу з прихованою спектральною міткою.

«Так, для виготовлення марки акцизного податку використовуватиметься захисний папір з водяним знаком нового зразка. Право на його виготовлення надається Національному Банку України, а право інтелектуальної власності належатиме виключно державному підприємству «Поліграфічний комбінат «Україна». Це унеможливить виготовлення марки будь-ким іншим, окрім зазначеного державного підприємства. Як на акцизну марку в цілому, так і на захисний голографічний елемент, право інтелектуальної власності належатиме також виключно «Поліграфічному комбінату «Україна», — підкреслили в повідомленні.

Водночас усі сертифіковані виробники голографічної продукції в Україні можуть співпрацювати з Поліграфкомбінатом щодо постачання спеціальних захисних матеріалів.

Попри безпрецедентний ефект в унеможливленні підробки акцизної марки, питома вага захисного голографічного елемента у вартості однієї марки становить лише 8 коп. При цьому вартість марки акцизного податку з урахуванням голограми залишиться незмінною — на рівні 35 копійок для алкогольних напоїв та 16 коп. для тютюну.

«Натомість враховуючи суттєвий приріст замовлень на нові зразки марок із посиленим рівнем безпеки, у бюджет держави від сплати акцизного податку надійдуть десятки мільярдів гривень. Ці кошти можна буде додатково витратити на посилення наших Сил оборони», — зауважили в Поліграфкомбінаті.

Також нова марка акцизного податку матиме всі передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами України літеро-цифрові та кодові позиційні познаки. Це сприятиме подальшому впровадженню електронної системи контролю за обігом марок акцизного податку Track&Trace або інших цифрових технологій.