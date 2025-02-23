Ажіотаж навколо мем-коїнів! 5 малокапітальних криптовалют, готових зрости

Крипторинок вирує від хвилювання через нову хвилю мем-коїнів. Деякі малокапітальні криптовалюти демонструють потенціал злетіти в ціні до 100 разів до 2026 року. У цій статті ми розглянемо п’ять таких токенів. Дізнайтеся, які з них можуть принести величезний прибуток і чому вони викликають такий інтерес саме зараз.

DOGEN Зростає на 500% Після Лістингу на DEX — Що Далі з Лістингом на CEX?

DOGEN — мем-токен для тих, хто не зупиняється на досягнутому. Він демонструє сильний технічний та фундаментальний імпульс. Створений для переможців, DOGEN втілює менталітет лідера, і ця концепція вже привернула увагу великої аудиторії — понад 30,000 підписників на X (Twitter).

📊 Останні Цінові Рухи та Імпульс

Після лістингу на Raydium DEX 4 лютого DOGEN продемонстрував стрімке зростання, досягнувши історичного максимуму в $0.0066, після чого відкоригувався і стабілізувався близько $0.002. Навіть на цьому рівні токен виріс на 566% від своєї мінімальної передпродажної ціни в $0.0003. Передпродаж залучив $5.5 мільйона, що свідчить про високий інтерес до проєкту на ранньому етапі.

⚡ Технічні Індикатори та Потенціал Прориву

Повністю розведена капіталізація (FDV): $28 мільйонів

$28 мільйонів Прогнозований потенціал зростання: до $40 мільйонів

до $40 мільйонів Найближча ціль: $0.004+

Наразі DOGEN тестує ключовий рівень підтримки в низхідному каналі. Якщо ціна підніметься вище $0.0032, це може сигналізувати про розворот тренду та відкрити шлях до сильного бичачого руху в напрямку $0.0056, що відповідає попереднім рівням опору.

Скорий лістинг на великій біржі (CEX) може залучити нову ліквідність і підвищити доступність токена — це часто стає каталізатором зростання для мем-коїнів. При поточній кількості в обігу 1 мільярд токенів (10% від загального обсягу), ціна DOGEN залишається чутливою до підвищення попиту, що створює умови для подальшої волатильності на користь бичачого тренду.

🚀 DOGEN Може Зрости Втричі — Не Чекайте FOMO Після Лістингу на CEX!

💬 Спільнота Обговорює Потенціал DOGEN Досягти Капіталізації $100M+

Успішний старт після лістингу та сильний імпульс передпродажу привернули увагу крипто-спільноти. Популярний канал eezzy’s journal з аудиторією понад 50,000 підписників відзначив DOGEN як потенційного лідера серед мем-коїнів на Solana, з шансами досягти капіталізації понад $100 мільйонів.

З огляду на спекуляції навколо майбутнього лістингу на CEX, ймовірність повторного тесту ATH у $0.005 — або навіть його пробою — зростає. Якщо імпульс збережеться, DOGEN може увійти у фазу параболічного зростання, подолавши поточні рівні опору.

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🐶 Dogecoin та Його Роль на Крипторинку

Dogecoin — криптовалюта, створена у 2013 році як жарт. Засновники — Біллі Маркус та Джексон Палмер — надихнулися мемом із собакою породи Shiba Inu. На відміну від Bitcoin, Dogecoin не має обмеження за кількістю токенів — кожну хвилину добувається 10,000 нових монет.

У 2021 році Dogecoin здобув широку популярність завдяки підтримці Ілона Маска та активності в соцмережах. Його ціна відома високою волатильністю та часто залежить від громадського інтересу й ринкових тенденцій. Хоча багато хто сприймає Dogecoin як «фанову» монету, інші використовують його для онлайн-платежів та чайових. Його популярність зумовлена сильною спільнотою та широкою доступністю. Майбутнє монети залежатиме від рівня прийняття, ринкових умов і технологічних вдосконалень.

🐕 Shiba Inu (SHIB) — Конкурент Dogecoin

Shiba Inu (SHIB) — мем-коїн, натхненний Dogecoin, але працює на блокчейні Ethereum, що забезпечує йому сумісність із децентралізованими додатками (dApps) і DeFi-протоколами.

Запущений у серпні 2020 року анонімним розробником, SHIB почав із квадрильйона токенів. Половину з них було відправлено співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну, який пожертвував частину і спалив 40% загальної кількості токенів. Це привернуло увагу до проєкту.

На відміну від Dogecoin, SHIB підтримує децентралізовану біржу ShibaSwap і має плани щодо NFT та інструментів для управління спільнотою. Його інтеграція з екосистемою Ethereum відкриває більше варіантів використання. Ціна SHIB коливається залежно від ринкових трендів, інтересу інвесторів і загального стану крипторинку.

🐸 PEPE — Мем-Коїн на Базі Ethereum

PEPE — мем-коїн на блокчейні Ethereum, натхненний мемом Pepe the Frog. Він слідує тренду мем-коїнів, таких як Dogecoin та Shiba Inu, але з акцентом на відсутність комісій за транзакції та привабливість для фанатів мемів.

У 2023 році PEPE набрав популярності, досягнувши капіталізації в $1.6 мільярда. Система спалювання токенів та винагороди для довгострокових тримачів стимулюють інтерес інвесторів. PEPE торгується на великих біржах, включаючи Binance та KuCoin.

Популярність PEPE напряму залежить від активності в соцмережах та підтримки спільноти. Мем-коїни часто приваблюють трейдерів, які шукають високоризикові інвестиції з потенціалом швидкого прибутку.

🐾 BONK — Мем-Коїн на Блокчейні Solana

BONK — мем-коїн на блокчейні Solana з талісманом-собакою породи Shiba Inu. Його мета — надати більше впливу спільноті, обмеживши контроль великих інвесторів. Популярність BONK стрімко зросла після лістингу на Coinbase, що спричинило зростання ціни на 100%.

Половину загальної кількості токенів було розподілено через аірдропи серед користувачів NFT та DeFi у екосистемі Solana. До грудня 2023 року BONK став третім за величиною мем-коїном за ринковою капіталізацією, збільшившись більш ніж на 10,000% за рік.

BONK інтегрований у різні додатки на Solana, включаючи децентралізовану біржу BonkSwap. Великий обсяг пропозиції робить його чутливим до коливань ціни, але зростаюча популярність у екосистемі Solana робить його привабливим варіантом для інвесторів.

✅ Висновок

Хоча DOGE, SHIB, PEPE та BONK мають обмежений короткостроковий потенціал зростання, DOGEN вигідно вирізняється серед них. Створений для тих, хто прагне до найкращого, DOGEN очікує приріст до завершення передпродажу та потенційний прибуток протягом цього сезону альткоїнів.

Слідом за успішними токенами, такими як BONK, WIF та Popcat, DOGEN будує спільноту лідерів, пропонуючи реальні переваги та ексклюзивні бонуси.

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