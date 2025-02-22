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22 лютого 2025, 16:13

У Міноборони роз'яснили, як і коли військові та держслужбовці мають подавати декларації за 2024 рік

З 1 січня 2025 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2024 рік. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2025 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

З 1 січня 2025 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2024 рік.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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На період дії воєнного стану деякі категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій. Зокрема:

  • військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського та офіцерського складу);
  • мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;
  • працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Суб'єкти декларування з-поміж військовослужбовців ЗСУ зобов'язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби.

Водночас під час воєнного стану зобов'язані подавати декларації:

  • міністри та їх заступники;
  • військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);
  • члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);
  • військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
  • особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

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При призначенні на посади в Міноборони чи ТЦК та СП рекомендовано подати декларації за 2021−2024 роки впродовж 90 днів. У разі звільнення з державної служби необхідно подати декларацію за період з 1 січня до дня звільнення протягом 30 днів, а військовослужбовцям ЗСУ надається 90 днів після звільнення.

Нові члени військово-лікарських комісій подають декларацію кандидата за попередній рік впродовж 10 днів.

Держслужбовці категорій «А» і «Б», вищий офіцерський склад та керівництво ТЦК та СП зобов'язані повідомляти НАЗК про суттєві зміни у майновому стані впродовж 10 днів. Це стосується отримання доходів, придбання майна або здійснення видатків на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів (у 2025 році - 151 400 грн).

Суб'єкти декларування зобов'язані повідомляти НАЗК про відкриття закордонного рахунку впродовж 20 днів.

Контроль за своєчасним поданням декларацій здійснюють уповноважені особи з питань запобігання корупції.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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