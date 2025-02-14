У січні 2025 року українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій, задекларувавши доходи на суму 16,2 мільярда гривень. Це на 17% менше, ніж у січні 2024 року. Про це повідомила Державна податкова служба.
14 лютого 2025, 13:32
Українці задекларували доходів на 16 мільярдів гривень у січні
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Основні цифри:
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 201,1 мільйона гривень (+42% порівняно з січнем 2024 року).
- Військовий збір: 34,3 мільйона гривень (+23% порівняно з січнем 2024 року).
Найбільші декларанти:
- Сім громадян задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 мільйон гривень.
- Троє з них сплатять понад 10 мільйонів гривень податків із доходів, отриманих за кордоном.
- Лідером став мешканець Житомирщини, який сплатить 42,1 мільйона гривень податків.
Податкові знижки:
Майже 4 тисячі осіб подали декларації для отримання податкової знижки. Їм буде повернено 26,3 мільйона гривень.
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Джерело: Мінфін
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