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14 лютого 2025, 13:32

Українці задекларували доходів на 16 мільярдів гривень у січні

У січні 2025 року українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій, задекларувавши доходи на суму 16,2 мільярда гривень. Це на 17% менше, ніж у січні 2024 року. Про це повідомила Державна податкова служба.

У січні 2025 року українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій, задекларувавши доходи на суму 16,2 мільярда гривень.
Фото Pixabay

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Основні цифри:

  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 201,1 мільйона гривень (+42% порівняно з січнем 2024 року).
  • Військовий збір: 34,3 мільйона гривень (+23% порівняно з січнем 2024 року).

Найбільші декларанти:

  • Сім громадян задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 мільйон гривень.
  • Троє з них сплатять понад 10 мільйонів гривень податків із доходів, отриманих за кордоном.
  • Лідером став мешканець Житомирщини, який сплатить 42,1 мільйона гривень податків.

Податкові знижки:

Майже 4 тисячі осіб подали декларації для отримання податкової знижки. Їм буде повернено 26,3 мільйона гривень.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
14 лютого 2025, 14:29
#
Миллион гривен по сути ни о чем , я уже побаиваюсь когда выйду за эту цифру по доп налогам , будут чувствую с анальным зондом лазить смотреть , а не прилипло ли там к стенкам кишечника.
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