Українці задекларували доходів на 16 мільярдів гривень у січні

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Майже 4 тисячі осіб подали декларації для отримання податкової знижки. Їм буде повернено 26,3 мільйона гривень.

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