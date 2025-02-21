Перекази в Україну впали до $9,6 мільярда на рік

За минулий рік в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки). Це на $2 мільярди менше, ніж у 2023 році та на третину менше, ніж у 2021 році, коли вони сягали рекордної позначки $15 млрд, свідчать дані Національного банку України.

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Так, в Україну за 2024 рік з використанням платіжних систем «переказу коштів» (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано майже $2,5 млрд в еквіваленті, що на 4,6% менше, ніж за 2023 рік, Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила $267, тоді як у 2023 році ця сума становила $256.

Через платіжні системи «переказу коштів» найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,80%), Німеччини (10,80%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

Лідерами за сумою переказів в Україну стали:

Western Union (платіжна організація — резидент США) — 37,58% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація — резидент США) — 19,20% усіх переказів;

RIA (платіжна організація — резидент США) — 18,33% усіх переказів.

Окрім того, торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи «переказу коштів», становив 1,34 трлн грн ($33,2 млрд), що на 83% більше, ніж за 2023 рік. Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році становила 1 231 грн (у 2023 році — 862 грн).

У Нацбанку нагадали, що діяльність на території України у 2024 році здійснювали 24 платіжні системи «переказу коштів», з яких 15 — створені резидентами та 9 — нерезидентами (чотири системи зі США, три — з Великої Британії, по одній — із Грузії та Канади).