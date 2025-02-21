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21 лютого 2025, 19:17

Перекази в Україну впали до $9,6 мільярда на рік

За минулий рік в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки). Це на $2 мільярди менше, ніж у 2023 році та на третину менше, ніж у 2021 році, коли вони сягали рекордної позначки $15 млрд, свідчать дані Національного банку України.

За минулий рік в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки).

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Так, в Україну за 2024 рік з використанням платіжних систем «переказу коштів» (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано майже $2,5 млрд в еквіваленті, що на 4,6% менше, ніж за 2023 рік, Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила $267, тоді як у 2023 році ця сума становила $256.

Через платіжні системи «переказу коштів» найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,80%), Німеччини (10,80%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

Лідерами за сумою переказів в Україну стали:

  • Western Union (платіжна організація — резидент США) — 37,58% усіх переказів;
  • MoneyGram (платіжна організація — резидент США) — 19,20% усіх переказів;
  • RIA (платіжна організація — резидент США) — 18,33% усіх переказів.

Окрім того, торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи «переказу коштів», становив 1,34 трлн грн ($33,2 млрд), що на 83% більше, ніж за 2023 рік. Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році становила 1 231 грн (у 2023 році — 862 грн).

У Нацбанку нагадали, що діяльність на території України у 2024 році здійснювали 24 платіжні системи «переказу коштів», з яких 15 — створені резидентами та 9 — нерезидентами (чотири системи зі США, три — з Великої Британії, по одній — із Грузії та Канади).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Mini Mi
Mini Mi
21 лютого 2025, 19:22
#
Не хочуть кляті ухилянти підтримувати патріотів. Вже й паспорти їм прикрили і мінієд створили, а вони такі невдячні!
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0
BobKickass
BobKickass
21 лютого 2025, 19:31
#
Перекази в Україну впали на $9,6

Виходячи з тексту, впали до $9,6
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0
R S
R S
21 лютого 2025, 19:33
#
Поясните мне неграмотному, а каким образом подсчитывают кол-во валюты, завезённое через неофициальные каналы (путём передачи из рук в руки)???
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+15
Kharakternyk
Kharakternyk
21 лютого 2025, 19:41
#
Так тут і людей вже поменшало… лише армія казнокрадів не зменшується.
І да, впали на 2, а не на 9,6. Без грантів вже важче правильно подавати інформацію?
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