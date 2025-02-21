Відгук січня: як шахраї скористалися оплатою частинами в monobank та продали неіснуючі товари

Читач «Мінфіна» Oleh Hrynchuk поділився своїм досвідом купівлі зарядної станції через Monobank на виплат, ставши жертвою шахрайства. Ця історія може бути корисною іншим нашим читачам, і ось чому.

Продавець, у якого купував товар Oleh Hrynchuk, виявився шахраєм: сайт зник, а товар не було доставлено. Щоб уникнути оплати за кредитом, Hrynchuk переказав кошти в інший банк, але Monobank продовжив списувати гроші, внаслідок чого його рахунок пішов у мінус.

У своєму зверненні до банку, НБУ та кіберполіції, Hrynchuk зазначив, що банк не лише продовжував списання, але й не надав інформації про реквізити шахрая, які були потрібні для подання заяви до правоохоронних органів. Читач також наголосив, що не став би звертатися до цього продавця, якби не можливість оплати товару через Monobank.

За що відповідає банк, а за що клієнт

Юристи пояснюють, що в Україні банки, які надають розстрочку через BNPL-системи, зобов'язані дотримуватися законів про фінансові послуги та захист прав споживачів, але ці закони не вимагають обов'язкової перевірки кожного продавця. Банк виконує роль фінансового посередника та не несе відповідальності за дії продавця, якщо не порушено процедуру його ідентифікації та верифікації.

Сергій Савінський, радник та адвокат АТ «GRACERS», зазначив, що якби банк не провів належної перевірки продавця, то відповідальність за це міг би нести сам банк. Однак, якщо продавець був верифікований та дотримано базових вимог до юридичної особи, то банк не несе відповідальності за шахрайство.

У відповідь на наш запит до monobank підтвердили, що проводять такі перевірки. «Банк завжди перевіряє мерчантів, але в країні війна і це все сказано. Процес претензійної роботи триває, тому рано робити висновки та розганяти зраду», — додали у фінустанові.

Чому клієнт зобов'язаний сплачувати кредит

Ілля Колесник, юрист практики банкрутства та реструктуризації боргів ЮК «Приходько та партнери» пояснив, що відповідно до цивільного законодавства України, клієнт зобов'язаний виплачувати кредит, навіть якщо товар не було поставлено. Якщо покупець підписав угоду про оплату частинами, то зобов'язання перед банком зберігаються незалежно від виконання умов угоди продавцем. Це означає, що банк не несе відповідальності за дії продавця, якщо у договорі не зазначено інше.

Сергій Савінський додав, що навіть якщо клієнт підтвердив операцію через платформу і надав дані для переказу, згідно із законом вважається, що угода дійсна, доки не буде визнана шахрайською в суді.

Претензії клієнта щодо реквізитів шахрая

Щодо претензії клієнта про те, що банк не надав йому реквізити шахрая для подання заяви до кіберполіції, юристи стверджують, що банк не може розголошувати таку інформацію без ухвали суду. У разі судового рішення реквізити будуть надані в рамках законодавства.

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