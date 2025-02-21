Відгук січня: як шахраї скористалися оплатою частинами в monobank та продали неіснуючі товари

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 лютого 2025, 14:14

Відгук січня: як шахраї скористалися оплатою частинами в monobank та продали неіснуючі товари

Читач «Мінфіна» Oleh Hrynchuk поділився своїм досвідом купівлі зарядної станції через Monobank на виплат, ставши жертвою шахрайства. Ця історія може бути корисною іншим нашим читачам, і ось чому.

Читач «Мінфіна» Oleh Hrynchuk поділився своїм досвідом купівлі зарядної станції через Monobank на виплат, ставши жертвою шахрайства.
Фото: freepik.com

Продавець, у якого купував товар Oleh Hrynchuk, виявився шахраєм: сайт зник, а товар не було доставлено. Щоб уникнути оплати за кредитом, Hrynchuk переказав кошти в інший банк, але Monobank продовжив списувати гроші, внаслідок чого його рахунок пішов у мінус.

У своєму зверненні до банку, НБУ та кіберполіції, Hrynchuk зазначив, що банк не лише продовжував списання, але й не надав інформації про реквізити шахрая, які були потрібні для подання заяви до правоохоронних органів. Читач також наголосив, що не став би звертатися до цього продавця, якби не можливість оплати товару через Monobank.

За що відповідає банк, а за що клієнт

Юристи пояснюють, що в Україні банки, які надають розстрочку через BNPL-системи, зобов'язані дотримуватися законів про фінансові послуги та захист прав споживачів, але ці закони не вимагають обов'язкової перевірки кожного продавця. Банк виконує роль фінансового посередника та не несе відповідальності за дії продавця, якщо не порушено процедуру його ідентифікації та верифікації.

Сергій Савінський, радник та адвокат АТ «GRACERS», зазначив, що якби банк не провів належної перевірки продавця, то відповідальність за це міг би нести сам банк. Однак, якщо продавець був верифікований та дотримано базових вимог до юридичної особи, то банк не несе відповідальності за шахрайство.

У відповідь на наш запит до monobank підтвердили, що проводять такі перевірки. «Банк завжди перевіряє мерчантів, але в країні війна і це все сказано. Процес претензійної роботи триває, тому рано робити висновки та розганяти зраду», — додали у фінустанові.

Чому клієнт зобов'язаний сплачувати кредит

Ілля Колесник, юрист практики банкрутства та реструктуризації боргів ЮК «Приходько та партнери» пояснив, що відповідно до цивільного законодавства України, клієнт зобов'язаний виплачувати кредит, навіть якщо товар не було поставлено. Якщо покупець підписав угоду про оплату частинами, то зобов'язання перед банком зберігаються незалежно від виконання умов угоди продавцем. Це означає, що банк не несе відповідальності за дії продавця, якщо у договорі не зазначено інше.

Сергій Савінський додав, що навіть якщо клієнт підтвердив операцію через платформу і надав дані для переказу, згідно із законом вважається, що угода дійсна, доки не буде визнана шахрайською в суді.

Претензії клієнта щодо реквізитів шахрая

Щодо претензії клієнта про те, що банк не надав йому реквізити шахрая для подання заяви до кіберполіції, юристи стверджують, що банк не може розголошувати таку інформацію без ухвали суду. У разі судового рішення реквізити будуть надані в рамках законодавства.

Прочитати всі кейси січня, які потрапили до нашого огляду «Народний рейтинг банків», можна тут.

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

  • Відкликання має бути написане на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгук місяця» читайте тут.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Я_ __
Я_ __
21 лютого 2025, 14:21
#
Олєжка, ну молодцом! як я тобі і пророчив, заробив 500 гривасиків за те, що потішив всю публіку форуму!)) тепер в тебе буде додаткові 500 гривасиків на закриття кредиту))
+
+41
radio rogal
radio rogal
21 лютого 2025, 14:47
#
Все в самом лучшем стиле, мошенники обчистили клиента, который сам виноват во всем и не проверил ничего, а банковские клерки умыли руки, и на кредите заработали и продолжают списывать % с денег, которые перешли в статус украденных. Вот так и доверяй сомнительным банкам без отделений
+
0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
21 лютого 2025, 16:00
#
А в чому вина банку? банк дав кредит на купівлю товару, клієнт (покупець) перерахував кредитні кошти на рахунок продавця, продавець зник та не надав товар. Чому банк не має вимагати сплати по кредиту? Потрібно не вестись на «дешеву рибку», а брати все у перевірених продавців та магазинів.
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
21 лютого 2025, 15:12
#
банк виконує роль фінансового посередника та не несе відповідальності все що вам потрібно знати
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає veritas69 и 30 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами