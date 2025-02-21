Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%, тоді як у 2023 році становив 114,5%, а у 2022 році - 113%. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.
Ціни на житло в Україні торік зросли на 12,7%
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Первинний ринок
За даними Держстату, на первинному ринку ціни на житло зросли за підсумками 2024 року на 15%, прискоривши зростання порівняно з 2023 роком, коли показник становив 12,8%.
При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14,9%, двокімнатні - на 15,3%, трикімнатні - на 14,8%.
Вторинний ринок
Водночас на вторинному ринку житло сповільнило темпи подорожчання. Так, «вторинка» у середньому подорожчала на 11,6%, що на 4 п. п. нижче за показник 2023 року.
Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні - на 11,9%, трикімнатні - на 11,5%.
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За даними відомства, у четвертому кварталі 2024 року індекс цін на житло знизився до 113,1% порівняно зі 116,1% у четвертому кварталі 2023 року.
Зокрема, у жовтні-грудні 2024 року на первинному ринку ціни зросли на 15,8% проти 14,6% у жовтні-грудні 2023 року, тоді як на вторинному ринку зафіксовано уповільнення темпів росту цін: до 11,9% проти 17% відповідно.
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