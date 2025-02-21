ОВДП vs Депозити: що обрати інвестору в умовах високої інфляції (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирев розбирає ситуацію на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні: дохідність, вплив інфляції, рішення НБУ щодо облікової ставки та прогнози для інвесторів.

Чи варто вкладати в ОВДП, чи краще обрати депозити? Як Мінфін планує залучати кошти? Також аналізуємо прогноз курсу долара та євро на найближчий тиждень.