У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирев розбирає ситуацію на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні: дохідність, вплив інфляції, рішення НБУ щодо облікової ставки та прогнози для інвесторів.
21 лютого 2025, 8:42
ОВДП vs Депозити: що обрати інвестору в умовах високої інфляції (відео)
Чи варто вкладати в ОВДП, чи краще обрати депозити? Як Мінфін планує залучати кошти? Також аналізуємо прогноз курсу долара та євро на найближчий тиждень.
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Джерело: Мінфін
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