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21 лютого 2025, 10:00

ARX виплатила 20 млн грн за зруйноване майно БЦ від ракетного обстрілу

У грудні минулого року внаслідок ракетного обстрілу будівля бізнес-центру та готелю в центрі Києва зазнала значних пошкоджень. Завдяки страховому покриттю по воєнним ризикам, клієнти змогли отримати фінансову підтримку для відновлення після обстрілу. Супроводженням угоди займався корпоративний страховий брокер Britmark.

У грудні минулого року внаслідок ракетного обстрілу будівля бізнес-центру та готелю в центрі Києва зазнала значних пошкоджень.

Страхова компанія ARX продовжує підтверджувати свою репутацію надійного партнера для бізнесу навіть у найскладніші часи. «Будівлі були застраховані в ARX за покриттям від воєнних ризиків з лімітом відповідальності 20 млн. грн. Виплата страхового відшкодування по події відбулась в повному обсязі та швидко розуміючи як важливо для бізнесу найскоріше отримати ресурси для відновлення в таких випадках» — зазначає Максим Межебицький, перший заступник голови правління ARX

Проте реальні збитки клієнта перевищили ліміт страхового покриття. Розуміючи складність таких ситуацій, ARX пропонує своїм клієнтам розширені програми захисту:

  • Покриття воєнних ризиків на суму до 100 млн грн (еквівалент 2,5 млн доларів США) за одним об'єктом у партнерстві з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC).
  • Покриття до 50 млн доларів США за одним об'єктом у партнерстві з Lloyd`s (Лондон).

Страхування від воєнних ризиків в ARX дозволяє клієнтам захистити об'єкти нерухомості, виробничі потужності, офіси чи інші важливі активи від ризиків, спричинених ракетними обстрілами, атаками дронів та їх уламками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
21 лютого 2025, 10:16
#
Така собі реклама. Там де обстріли бувают часто — АРХ не страхує.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
21 лютого 2025, 11:59
#
І це нормально, страховий бізнес — це бізнес, а не благодійність. Страхувати там бе багато обстрілів має держава.
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