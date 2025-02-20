Зростання цін на вершкове масло оновило 10-річний рекорд

Річна споживча інфляція вершкового масла в січні 2025 року продовжила зростати та досягла майже 34% до січня 2024 року. Це рекордний показник за останні 10 років, хоча і в лютому 2023 року, і у 2017 році вона сягала 30%. Про це повідомляє експерт молочного ринку Максим Фастєєв, пише «Інфагро».

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«Основним драйвером є товарний ринок — нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується», — зазначив експерт.

За його словами, річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритись за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.

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Він зазначає, що споживчі ціни на масло вже стабілізуються, про що свідчать випадки акційних пропозицій.

«Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту», — прогнозує Фастєєв.