У Бразилії буде запущено перший у світі спотовий XRP-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) схвалила запуск спотового XRP-ETF від компанії Hashdex. Про це повідомляє Portal do Bitcoin з посиланням на коментар фірми, пише Іncrypted.

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Що відомо

Згідно з офіційним сайтом CVM, заявку було подано 10 грудня 2024 року. На те, що продукт схвалено, вказує його поточний статус — передопераційна стадія.

Також у Portal do Bitcoin заявили, що Hashdex офіційно підтвердила це. Компанія опублікує всі подробиці найближчим часом.

«XRP — природний вибір для ETF через його реальну корисність, зростаючий інституційний попит і загальну ринкову капіталізацію», — цитує видання слова керуючого директора Ripple Labs у Латинській Америці Сільвіо Пегадо.

Фонд торгуватиметься на біржі B3. Однак точні терміни його запуску не уточнюються. Відомо, що оператором виступить місцева компанія Genial Investimentos.

Явної реакції курсу XRP на подію не було. Однак на тижневому чарті простежується позитивна тенденція, приріст становить 9,3%.