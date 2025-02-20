З токена Libra, який підтримував президент Аргентини, вивели $99 мільйонів

Близько $99 млн було виведено з пулу ліквідності криптовалюти Libra, яка опинилася у центрі скандалу за участю президента Аргентини Хав'єра Мілея. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідників блокчейну Chainalysis.

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Зазначається, що джерелом виведення коштів стали вісім цифрових гаманців, які отримали фінансування безпосередньо від творця токена.

Президент Аргентини в соцмережі X рекомендував маловідому криптовалюту Libra в п’ятницю, але пізніше видалив допис і заперечив наявність будь-якого зв’язку з цим токеном.

Федеральний суддя розслідує запуск токена та участь у ньому Мілея після того, як монета різко підскочила вище $4,50, а потім обвалилась лише через кілька годин.

Мілей звинуватив своїх опонентів у спробі скористатися ситуацією.

За даними Chainalysis, вісім криптогаманців вилучили токени на суму приблизно $99 млн із так званого пулу ліквідності токена Libra — свого роду криптовалютного ринку, де люди можуть торгувати.

Експерти не змогли підтвердити особи власників гаманців, які вилучили криптовалюту, але сказали, що це були гаманці, які отримали токени безпосередньо від творця Libra.

В Chainalysis не уточнюють, коли саме були виведені кошти. Зазначається, що кошти вивели у вигляді стейблкоїна USDC та криптовалюти Solana.

За даними аналітичної фірми Nansen, на гаманцях все ще зберігається криптовалюта на суму близько $87 млн.

Токен Libra був запущений на криптобіржі під назвою Meteora. Зв'язатися з біржею для коментаря не вдалося.

З неділі по вівторок 70% гаманців, які торгували Libra, втратили гроші.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у п’ятницю ввечері, Мілей опублікував у X пост, у якому підтримав токен Libra. Він заявив, що зібрані кошти підуть на допомогу малому та середньому бізнесу Аргентини, наголосивши, що цей проєкт є приватним.

У текстовому повідомленні президент додав, що не отримуватиме жодної особистої фінансової вигоди від цієї ініціативи.

Він розповів Bloomberg, що кілька місяців тому зустрічався з компанією KIP Protocol, яка стоїть за запуском криптовалюти. На її сайті є блог із селфі співзасновника компанії та Мілея, який піднімає палець угору, датоване 20 жовтня.

Однак серед аргентинців миттєво поширилася паніка: люди почали сумніватися, чи не було зламано соцмережі президента, або ж чи сам Мілей не став жертвою криптошахраїв.

Через п’ять годин після публікації президент видалив пост, пояснивши це тим, що «не був обізнаний у деталях проєкту, а після того, як дізнався більше, вирішив припинити його поширення».

Ціна токена впала на 97% від піка лише протягом кількох годин.