Біткоїн недооцінений, вважають експерти. Як на цьому заробити

Вартість Біткоїна в $100 000 сильно занижена. Таку думку висловив у своєму інтерв'ю бізнесмен та виконавчий директор компанії JAN3, Самсон Моу. Моу вважає, що Біткоїн повинен торгуватися як мінімум по $200 000 з урахуванням того, як швидко знецінюються фіатні валюти і збільшився обсяг паперових грошей, що друкуються центробанками. Також підприємець закликав інвесторів купувати BTC за будь-якої можливості, зазначивши, що перша криптовалюта не має стелі, а її курс продовжить зростати.

До оптимізму Моу можна ставитися по-різному, але ще минулої осені песимісти косо дивилися на тих, чекав Біткоїн по $100 000. У інвесторів, готових слідувати закликам до покупки, є унікальна можливість отримати Біткоїни абсолютно безкоштовно. Достатньо приєднатися до нового криптостартапу — Bitcoin Bull.

Купити BITCOIN BULL

Роздачі Біткоїна та нативних токенів — що Bitcoin Bull пропонує спільноті?

Попередній продаж проекту Bitcoin Bull (BTC Bull) було запущено у лютому. За перші дні після старту вона залучила понад $900 тисяч ранніх інвестицій. Наразі збори перевищують $2,3 млн.

Високий інтерес співтовариства до Bitcoin Bull не дивний, адже власники мемкоїна зможуть отримати Біткоїни безкоштовно.

Система проекту відстежуватиме зростання ціни Біткоїна та запускатиме ейрдропи для винагороди користувачів. Механізм дуже простий: Біткоїн досягає ключової ціни, користувачі отримують BTC або нативні токени. На офіційному сайті проекту відзначені такі важливі цінові показники першої криптовалюти: $150 000 та $200 000 — з безкоштовною роздачею Біткоїна, та $250 000 — з роздачею нативного токена Bitcoin Bull. Доступ до роздач отримають лише власники мемкоіна BTC Bull.

Коли Біткоїн досягне ціни $125 000, $175 000 і $225 000, розробники спалять частину токенів BTC Bull. Скорочення загальної ринкової пропозиції дозволить проекту створити дефіцит мемкоїну на ринку, збільшити попит на нього та, як наслідок, підняти ціну.

Проект Bitcoin Bull вже запустив інтеграцію із криптогаманцем Best Wallet. Користувачі, які купили нативні токени через цей криптогаманець, отримуватимуть свої Біткоїни відразу на рахунок нового мобільного гаманця.

Багато експертів прогнозували продовження ралі Біткоїна у новому ринковому циклі. Деякі з них вважають, що ціна першої криптовалюти здатна досягти позначки $250 000 вже цього року. Загалом ситуація на ринку залишається оптимістичною. Біткоїн не робить різких ривків, але й не зазнає значних втрат. Можливо, період коригування завершиться оновленням історичного максимуму. Попередній продаж Bitcoin Bull набрав гарного темпу залучення ранніх інвестицій. Потенціал криптопроекту очевидний, можливо, він зможе реалізуватися після виходу на криптовалютні біржі.

Як купити BTC Bull під час попереднього продажу?

Покупка мемкоїна BTC Bull можлива через простий віджет на офіційному сайті попереднього продажу. Також інвестори можуть купити мемкоїн у розділі «Майбутні токени» у додатку Best Wallet. На момент підготовки публікації його вартість складає $0,00237. На наступному етапі фінансування вона стане вищою і продовжить зростати протягом усього пресейлу.

Крім ейрдропів користувачам доступна функція стейкінгу, яка дозволить заробити додаткові BTC Bull. За умови купівлі мемкоїну вже зараз APY складе 184%. Інвестори, які відправлять BTC Bull до стейкінгу через додаток Best Wallet, отримають додаткову винагороду.

Смарт-контракти проекту вже пройшли перевірки провідних компаній Coinsult та SolidProof. Аудити підтвердили їхню безпеку та прозорість для користувачів. Відмітки про перевірку можна знайти на сайті проекту. Також інвестори можуть ознайомитися з white paper, токеномікою проекту та його дорожньою картою.