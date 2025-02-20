У минулому місяці українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
20 лютого 2025, 13:47
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: Що обирали українці
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ринок імпортованих авто
Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 48%.
Далі йдуть: бензинові авто — 34%, гібридні — 9%; дизельні — 7%; авто з ГБО — 2%.
Найпопулярніші моделі
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 341 од.;
- Tesla Model 3 — 179 од.;
- Mazda CX5 — 96 од.;
- Nissan Rogue — 96 од.;
- Kia Niro — 96 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 87 од.;
- Hyundai Kona — 84 од.;
- Chevrolet Bolt — 73 од.;
- Jeep Compass — 70 од.
- Audi Q5 — 68 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1