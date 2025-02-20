Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: Що обирали українці

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Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 48%.

Далі йдуть: бензинові авто — 34%, гібридні — 9%; дизельні — 7%; авто з ГБО — 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

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