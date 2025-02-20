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20 лютого 2025, 12:43

76% українців стали витрачати більше за останній рік — опитування

76% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 14% респондентів намагаються економити й зменшили витрати. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

76% українців стали витрачати більше за останній рік.
Фото: depositphotos

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Як змінилися витрати

На питання «Чи збільшились ваші витрати за останній рік?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Так, витрачаю більше — 76%;
  • Витрачаю менше, намагаюся економити — 14%;
  • Витрачаю так само як і раніше — 10%.

Viber також дізнався, чи мають українці звичку планувати витрати. Близько половини опитаних (49%) планують лише значні та / або регулярні витрати, такі як комуналка. Ще 27% планують будь-які витрати наперед. Водночас 15% респондентів не бачать сенсу в плануванні.

Відповіді на питання«Чи є у вас звичка планувати витрати?» розподілилися таким чином:

  • Планую лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 49%;
  • Так, планую витрати наперед — 27%;
  • Не планую витрати, не бачу сенсу — 15%;
  • Хочу планувати, але поки не роблю цього — 9%.

Примітка: методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>39 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо

За результатами опитування Viber влітку 2024 року, 56% українців не мали можливості заощаджувати гроші під час війни.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 лютого 2025, 12:52
#
Логично, украинцы только плачутся, какие они бедные! Ну и когда налоги надо платить)
+
+30
kievpol
kievpol
20 лютого 2025, 13:00
#
Тут не в цьому справа!!! Витрачати стали більше на повсякденні речі… а дякуючи потужному лідору, будемо працювати тільки за їжу… ну нічого зараз дональд розрулить…
+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 лютого 2025, 13:08
#
Ты за еду работаешь?
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
20 лютого 2025, 13:05
#
А хіба не кожен рік ми витрачаємо більше? Передайте їм, що інфляція нікуди не пропадала і грошова маса наче теж не зменшувалась. То для японців може звично, коли є якісь сталі величини заплановані, а нам так не жить. Навіть якщо глянути витрати бюджету України за останні роки, то там в кожному рядку буде суттєво більше від попереднього :)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 лютого 2025, 13:11
#
Да и так во всех развитых странах. И в Японии тоже. А у нас, с учётом войны, вообще красота! Но есть люди, которым хочется кричать только ЗРАДА и ныть как всё плохо)
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