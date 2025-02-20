76% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 14% респондентів намагаються економити й зменшили витрати. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.
76% українців стали витрачати більше за останній рік — опитування
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Як змінилися витрати
На питання «Чи збільшились ваші витрати за останній рік?» відповіді розподілилися наступним чином:
- Так, витрачаю більше — 76%;
- Витрачаю менше, намагаюся економити — 14%;
- Витрачаю так само як і раніше — 10%.
Viber також дізнався, чи мають українці звичку планувати витрати. Близько половини опитаних (49%) планують лише значні та / або регулярні витрати, такі як комуналка. Ще 27% планують будь-які витрати наперед. Водночас 15% респондентів не бачать сенсу в плануванні.
Відповіді на питання«Чи є у вас звичка планувати витрати?» розподілилися таким чином:
- Планую лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 49%;
- Так, планую витрати наперед — 27%;
- Не планую витрати, не бачу сенсу — 15%;
- Хочу планувати, але поки не роблю цього — 9%.
Примітка: методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>39 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нагадаємо
За результатами опитування Viber влітку 2024 року, 56% українців не мали можливості заощаджувати гроші під час війни.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
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