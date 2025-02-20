У січні 2025 року позиції долара США у світовій торгівлі зміцнилися. Перекази в доларах уперше перевищили 50% усього міжнародного валютного трафіку, відправленого через SWIFT. Про це пише Bloomberg.
Перекази в доларах уперше перевищили 50% усього міжнародного валютного трафіку — SWIFT
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Домінування долара
Частка платежів по всьому світу за участю долара зросла до 50,2% у січні порівняно з 49,1% місяцем раніше. Це найвищий показник відтоді, як консорціум зі штаб-квартирою в Бельгії переглянув спосіб збору даних про транзакції в середині 2023 року.
Будучи основною резервною валютою світу, долар продовжує займати переважну кількість трафіку на SWIFT. За останні приблизно півтора року він становив у середньому близько 48% від загального світового трафіку.
Наступна за величиною валюта, євро, займає в середньому близько 23%, за ним іде британський фунт із 7,1%.
Читайте також:Домінування долара США зросло до 49%, а частка євро в глобальних платежах досягла десятирічного мінімуму
«Якщо з'явиться альтернатива долара, вона не може бути просто такою ж хорошою, як долар. Вона має бути кращою», — сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі