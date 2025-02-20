Перекази в доларах уперше перевищили 50% усього міжнародного валютного трафіку — SWIFT

У січні 2025 року позиції долара США у світовій торгівлі зміцнилися. Перекази в доларах уперше перевищили 50% усього міжнародного валютного трафіку, відправленого через SWIFT. Про це пише Bloomberg .

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Домінування долара

Частка платежів по всьому світу за участю долара зросла до 50,2% у січні порівняно з 49,1% місяцем раніше. Це найвищий показник відтоді, як консорціум зі штаб-квартирою в Бельгії переглянув спосіб збору даних про транзакції в середині 2023 року.

Будучи основною резервною валютою світу, долар продовжує займати переважну кількість трафіку на SWIFT. За останні приблизно півтора року він становив у середньому близько 48% від загального світового трафіку.

Наступна за величиною валюта, євро, займає в середньому близько 23%, за ним іде британський фунт із 7,1%.

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«Якщо з'явиться альтернатива долара, вона не може бути просто такою ж хорошою, як долар. Вона має бути кращою», — сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.