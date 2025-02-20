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20 лютого 2025, 8:26

Туристичний збір в Україні за 2024 рік зріс. Хто лідирує за сплатою туристичного збору

Туристичний збір в Україні за минулий — 2024 рік зріс майже на 23 % у порівнянні з позаминулим 2023 роком, коли до бюджету областей надійшло 222 млн 618 тис. грн. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

Туристичний збір в Україні за минулий — 2024 рік зріс майже на 23 % у порівнянні з позаминулим 2023 роком, коли до бюджету областей надійшло 222 млн 618 тис.
Фото: ukrinform

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Як змінилася сума туристичного збору

У 2022 році сума турзбору по регіонах була меншою за торішню майже на 53% — 178 млн 949 тис. грн.

Хто лідирує

До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 5 областей.

Найбільше турзбору надійшло до бюджету столиці — 49 млн 182 тис. грн. У 2023 році ця сума склала 30 млн 378 тис. грн. А в 2022 році — 3131 млн 474 тис. грн.

Бюджет Львівської області поповнився на 47 млн 108 тис. грн. Це майже стільки, скільки надійшло до бюджету регіону у 2023 році — 46 млн 85 тис. грн. Ця сума на 14% більша ніж у 2022 році, коли до бюджету Львівщини надійшло 41 млн 430 тис. грн турзбору.

В Івано-Франківській області сума туристичного збору зросла на 84% — 33 млн 99 тис. грн у порівнянні з 2022 роком, коли до бюджету регіону надійшло 17 млн 956 тис. грн. У 2023 році турзбір регіону склав 20 млн 408 тис. грн.

Торік Черкащина увійшла до п’ятірки регіонів, які отримали найбільші суми турзбору — 23 млн 532 тис. грн. У позаминулому році сума була дещо меншою — 21 млн 574 тис. грн. У 2022 році регіон отримав турзобру на 87% менше — 12 млн 555 тис. грн.

Сума турзбору в Закарпатській області торік склала 23 млн 93 тис. грн. Вона майже така як і у 2023 році — 22 млн 161 тис. грн. І на 19%більша ніж у 2022 році — 19 млн 471 тис. грн.

Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло 15 млн 960 тис. грн. У порівнянні з 2023 роком сума турзбору в регіоні зросла на 21% — 13 млн 219 тис. грн. У 2022 році турзбір регіону складав 9 млн 210 тис. грн.

У порівнянні з позаминулим роком зросли суми туристичного збору в центральних регіонах України: Вінницькому — (5 млн 453 тис. грн проти 3 млн 897 тис. грн), Полтавському — (7 млн 70 тис. грн проти 6 млн 414 тис. грн), Кіровоградському — (1 млн 871 тис. грн проти 1 млн 633 тис.грн).

Стабільне зростання сум турзбору демонструють Західні області. Хмельницька (8 млн 136 тис. грн проти 5 млн 914 тис. грн позаторік), Тернопільська (1 млн 986 тис. грн проти 1 млн 548 тис. грн) та Чернівецька (4 млн 47 тис. грн проти 3 млн 318 тис. грн).

Волинь торік повнила свій бюджет за рахунок туристичного збору на 3 млн 815 тис. грн проти 3 млн 184 тис. грн. У Рівненській області до бюджету громади надійшло 3 млн 47 тис. грн проти 2 млн 630 тис. грн у 2023 році.

Південні регіони України також частково демонструють зростання сум туристичного збору. Мова насамперед про Одеську та Миколаївські області. На Одещині турзбір зріс на 68% в порівнянні з 2023 роком (14 млн 518 тис. грн проти 8 млн 648 тис. грн). Миколаївщина у 2024 році зарахувала до бюджету 1 млн 536 тис. грн турзбору. У 2023 році ця сума склала 897 тис. грн.

У Запорізькій області сума турзбору зменшилася — (1 млн 747 тис. грн проти 1 млн 938 тис.грн).

Північні регіони України загалом демонструють зростання сум туристичного збору. Житомирська 19% — (3 млн 249 тис. грн проти 2 млн 736 тис. грн), Сумська 39% — (1 млн 669 тис. грн проти 1 млн 202 тис. грн), Чернігівська 9% — (1 млн 639 тис. грн проти 1 млн 504 тис. грн).

Бюджет Київщини торік за рахунок турзбору повнився на 15 млн 883 тис. грн. Ця сума на 46% більша ніж у 2023 році, коли до бюджету регіону надійшло 10 млн 858 тис. грн.

Суми туристичного збору значно знизилися в регіонах, які розташовані на сході країни — Харківська, Донецька, Луганська області, а також на Херсонщині, розташованій на півдні.

Як встановлюється ставка збору

Зауважимо, що ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в'їзного.

Станом на 2023 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для в'їзного туризму.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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veritas69
veritas69
20 лютого 2025, 10:42
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Хто лідирує за сплатою туристичного збору. Лідирують українці, які платять незрозумілий податок. Громадяни інших країм, останні три роки, рідко обирають Україну для туризму
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