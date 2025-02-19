Індекс українських акцій на Варшавській біржі знов нижче довоєнного рівня

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку середи, 19 лютого, обвалився на 8,07%, його значення знову нижче довоєнного рівня — 558,30 пунктів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що індекс українських акцій швидко ріс в останні дні на оптимізмі щодо мирних переговорів, проте знизився на тлі новин про критику президентом США Дональдом Трампом президента України Володимира Зеленського.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland знизився у середу на 6,13%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 10,86% і 5,42%, KSG-Agro — на 8,46%, найбільшого в країні виробника цукру «Астарти» — на 5,05%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які в останні дні дорожчали найбільше, також втратили в ціні 5%.

Крім того, на 11,07% обвалився курс акцій найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять до складу індексу через малу free-float.

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Акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку дня середи подешевшали на 3,13%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo — на 3,44%.

На ринку єврооблігацій також спостерігається песимізм: в залежності від термінів погашення їх курс зменшився на 0,7%-3,1%, на 0,54% подешевшали й ВВП-варранти.

Нагадаємо

WIG-Ukraine в перший день повномасштабної війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пункту до 361,98 пункту.

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