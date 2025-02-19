Українські облігації знижуються третій день поспіль

Державні облігації України знижуються третій день поспіль, оскільки інвестори висловлюють зростаюче занепокоєння тим, що США та росія відсувають Київ на другий план у переговорах щодо припинення війни. Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Облігації, які були реструктуризовані минулого року, сильно зросли на тлі того, що президент США Дональд Трамп сприятиме укладенню угоди про припинення вогню.

Але на початку торгів у середу, 19 лютого, вони впали на 1,4 цента ($0,014). За тиждень падіння становить близько 7%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на початку лютого 2025 року доларові облігації України зростали п’ять днів поспіль, досягаючи нових максимумів на тлі очікувань деталей можливої мирної угоди.

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