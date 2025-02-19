Hamster Kombat розпочав другий сезон, OKX легалізувала діяльність у Європі: що нового на ринку

FTX почала виплату коштів кредиторам та повідомила дату другої хвилі компенсацій

Вчора, 18 лютого, збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок виплат компенсацій кредиторами. Зазначається, що клієнти повинні очікувати отримання коштів протягом одного-трьох робочих днів.

Крім того, у FTX оголосили, що друга очікувана дата для подачі претензій буде 11 квітня 2025 року, а наступні виплати мають початися розпочатися 30 травня того ж року.

Виплати здійснюються через криптобіржі FTX, BitGo та Kraken.

Ввечері 18 лютого експерти Arkham заявили, що користувачі, чиї вимоги до FTX становлять менше ніж $50 000, почали отримувати кошти через Kraken та BitGo. За їхніми даними, ця група кредиторів загалом претендує на приблизно $1,2 млрд.

Клієнт FTX Суніл Кавурі сказав, що FTX розподілила вже $800 млн серед 162 000 клієнтів.

Hamster Kombat розпочав другий сезон і анонсував новий аірдроп

Команда Hamster Kombat оголосила про завершення проміжного етапу та запуск другого сезону — HamsterVerse.

Користувачі можуть обміняти накопичені алмази на цінні нагороди у всіх проєктах другого сезону, зокрема в щоденному комбо GameDev Heroes.

Усі DApps (децентралізовані застосунки) у HamsterVerse перейдуть на токен HMSTR. Також проєкт анонсував новий аірдроп і зростання кількості додаткових мініігор.

Закрите бета-тестування HamsterVerse проводилося з кінця грудня 2024 року.

Запуск другого сезону спочатку планувався на жовтень. До того ж терміну розробники обіцяли інтегрувати в гру зовнішні платіжні системи.

Користувачі Abstract заявили про крадіжку коштів через Cardex

L2-платформа Abstract на базі Ethereum зіткнулася з витоком коштів із гаманців користувачів. Представник компанії під ніком 0xBeans заявив про розслідування інциденту.

За його словами, проблема пов’язана із застосунком блокчейн-гри Cardex, а не з гаманцем Abstract Global Wallet (AGW).

Користувачі звернулися до офіційного каналу Abstract у Discord із проханням повернути гроші. Аналогічні питання порушили в Telegram-каналі Cardex, звинувативши проєкт у схемі rug pull.

Представники Abstract поки не підтвердили обсяг витоків. Оновлення щодо ситуації обіцяють публікувати в міру появи нових даних.

Криптобіржа OKX легалізувала діяльність у Європі

OKX офіційно стала однією з перших глобальних криптовалютних бірж, яка отримала ліцензію MiCA і паспортизувала свої послуги в Європейській економічній зоні (EEA).

«Тепер ми пропонуємо повністю регульовані, локалізовані криптопослуги більш ніж 400 млн осіб у 28 країнах EEA. Усе через наш європейський центр на Мальті», — заявив CEO підрозділу OKX Europe Еральд Гус.

Зазначається, що адаптована до регіональних потреб платформа запропонує:

позабіржову і спотову торгівлю, а також бот-трейдинг;

доступ до 240+ монет у більш ніж 300 парах (понад 60 — з євро);

безплатні депозити та виведення у фіаті через банківські перекази;

купівлю криптовалют з використанням карт та інших традиційних способів оплати.

OKX отримала ліцензію MiCA 27 січня.

«Паспортизація дає змогу компаніям, ліцензованим в одній країні ЄС, розширювати свої послуги по всьому об'єднанню в рамках єдиної нормативної бази», — зазначив Гус.

За даними CoinMarketCap, OKX входить у топ-5 централізованих платформ за обсягом спотової торгівлі. За останню добу показник біржі перевищив $2,76 млрд.