G7 планує знизити ціновий поріг на російську нафту — Bloomberg

Країни «Великої сімки» (G7) обговорюють ідею перегляду верхнього ліміту ціни на російську нафту, щоб зменшити доходи росіїї, яка продовжує війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт заяви.

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Зазначається, що країни G7 можуть доручити своїм міністрам фінансів колективно змінити ціновий ліміт на російську нафту, який зараз встановлений на рівні $60 за барель сирої нафти.

Цей крок буде частиною зусиль збільшити вартість війни в Україні для росії, щоб стимулювати її до переговорів про закінчення війни.

На даному етапі незрозуміло, наскільки всі країни «Великої сімки» підтримують документ у його нинішньому вигляді, і його, ймовірно, переглянуть, оскільки дипломати продовжуватимуть обговорювати його вміст.

Заява очікується 24 лютого — у третю річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо

У грудні 2024 року агентство Bloomberg писало, що країни G7 розглядають можливі способи посилення цінового обмеження на російську нафту. Є різні варіанти — від повної заборони операцій із російською нафтою до зниження цінової межі з поточних $60 до приблизно $40 за барель.

Через місяць президент США Дональд Трамп також сказав, що має намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту. На його думку, це допоможе швидше закінчити війну рф проти України.