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16 лютого 2025, 15:05

TSMC та Broadcom розглядають придбання частини Intel

Компанія Intel, колись американський гігант з виробництва мікрочипів, може бути розділена для продажу частини її бізнесу, у цьому зацікавлені такі великі гравці як Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) та Broadcom, повідомляє The Wall Street Journal, передає mezha.media.

Компанія Intel, колись американський гігант з виробництва мікрочипів, може бути розділена для продажу частини її бізнесу, у цьому зацікавлені такі великі гравці як Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) та Broadcom, повідомляє The Wall Street Journal, передає mezha.media.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоBroadcom досліджує можливість придбання підрозділу Intel, що займається розробкою та маркетингом чипів, за словами людей, знайомих із ситуацією.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Broadcom досліджує можливість придбання підрозділу Intel, що займається розробкою та маркетингом чипів, за словами людей, знайомих із ситуацією. Компанія неофіційно обговорювала можливість зробити пропозицію, але, ймовірно, піде на це лише у випадку, якщо знайде партнера для придбання виробничого бізнесу Intel. На цей момент офіційної пропозиції Intel ще не зроблено, і Broadcom може вирішити відмовитися від планів.

Водночас TSMC досліджує варіанти контролю над деякими або всіма виробничими потужностями Intel. Це може включати формування консорціуму інвесторів або інші структури для реалізації угоди. Переговори залишаються на ранній стадії, і TSMC не співпрацює з Broadcom щодо цього потенційного придбання.

Переговори щодо можливого розділу Intel розпочалися на тлі труднощів компанії, яка відстає від TSMC та Samsung Electronics у виробництві передових чипів. Додатково Intel стикається з конкуренцією з боку Advanced Micro Devices (AMD) у сегменті центральних процесорів та значними втратами через невикористані можливості в бумі штучного інтелекту, де домінують компанії на кшталт NVIDIA.

Деталі

Ринкова вартість Intel значно знизилася за останні роки, поступившись колишнім конкурентам. Однак спекуляції щодо можливого партнерства з TSMC призвели до різкого зростання акцій компанії минулого тижня.

Розділення Intel на окремі підрозділи розробки та виробництва відповідає тенденціям у галузі, які передбачають спеціалізацію на одному з напрямків. Однак така реструктуризація передбачає значні операційні труднощі. Заводи Intel спроєктовані переважно для виготовлення власних чипів, і їхнє переоснащення для відповідності передовим процесам TSMC вимагатиме значних інженерних інвестицій.

Крім того, для будь-якої угоди, що включає TSMC, знадобиться схвалення уряду США, враховуючи критичну роль Intel у національній безпеці та її залежність від фінансування в рамках програми CHIPS Act. За цією програмою Intel отримала $7,9 мільярда на підтримку нових заводів в Огайо, Аризоні та інших штатах. Регуляторні вимоги зобов’язують Intel зберігати контрольний пакет акцій у своїх заводах, якщо вони будуть виділені в окрему структуру.

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Джерело: Мінфін
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