Мінфін залучив майже 250 мільйонів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 18 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 249,42 млн грн, що на 770,58 млн грн менше, ніж минулого тижня — 1,02 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

97,83 млн грн під 15,81% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,84%);

151,58 млн грн під 16,94% з погашенням 9 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,90%).

Читайте також: Приватні інвестори скорочують вкладення в ОВДП: що відбувається

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.