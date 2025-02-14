Tether Holdings SA de CV оголосила про придбання міноритарної частки Juventus Football Club SpA. Tether, відома випуском стейблкоїна USDT вартістю 142 млрд $, не розкрила розміру або вартості своєї частки в туринському футбольному клубі. Про це повідомляє Crypto Briefing.
14 лютого 2025, 19:34
Tether придбала міноритарну частку у футбольному клубі Juventus
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Це придбання є частиною диверсифікації інвестиційного портфеля Tether. Минулого місяця компанія повідомила про наявність понад 7 млрд $ надлишкового капіталу, що значно перевищує показник приблизно 1 млрд $ трьома місяцями раніше.
Інформація про угоду була оголошена у п'ятницю, проте конкретні деталі про розмір частки та її вартість залишаються нерозголошеними.
Джерело: Мінфін
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