Tether придбала міноритарну частку у футбольному клубі Juventus

Tether Holdings SA de CV оголосила про придбання міноритарної частки Juventus Football Club SpA. Tether, відома випуском стейблкоїна USDT вартістю 142 млрд $, не розкрила розміру або вартості своєї частки в туринському футбольному клубі. Про це повідомляє Crypto Briefing.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Це придбання є частиною диверсифікації інвестиційного портфеля Tether. Минулого місяця компанія повідомила про наявність понад 7 млрд $ надлишкового капіталу, що значно перевищує показник приблизно 1 млрд $ трьома місяцями раніше.

Інформація про угоду була оголошена у п'ятницю, проте конкретні деталі про розмір частки та її вартість залишаються нерозголошеними.