Держгеонадр торік продала спецдозволів на 3,5 мільярда

Державна служба геології та надр торік реалізувала спецдозволів на користування надрами на суму 3,5 млрд грн. Про це йдеться у звіті Держгеонадр, передає Укрінформ.

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Деталі

За підсумками року загальні надходження до державного бюджету від реалізованих відомством спецдозволів перевищили 3,5 млрд грн. Зокрема, 12 аукціонів через платформу Prozorro.Продажі, на яких із запропонованих 148 лотів було реалізовано 106, принесли до бюджету 1,7 млрд грн.

Держслужба також реалізувала 378 спецдозволів на користування надрами без проведення аукціонів (у тому числі мале надрокористування).

Крім того, вільним відчуженням прав на користування надрами скористалось 59 надрокористувачів.

Нагадаємо

Раніше бізнес звернувся до уряду із проханням розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.