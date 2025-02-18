Європейське ралі банківських та оборонних акцій дісталося Токіо: папери Mitsubishi Heavy Industries зросли на 3%, наблизившись до рекордних максимумів. Про це пише Reuters.
Акції оборонних компаній стрімко зростають на новинах про перемовини щодо миру в Україні
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Що відбувається на фондовому ринку
Європейські ф'ючерси демонструють позитивну динаміку, а оборонний сектор залишається основним рушієм зростання індексів, таких як загальноєвропейський STOXX 600 і німецький DAX. Акції виробника зброї Rheinmetall додали 14%.
У понеділок загальноєвропейський індекс STOXX 600 закрився на 0,5% вище, оскільки індекс акцій оборонної та аерокосмічної промисловості зріс на 4,6% до максимальних значень за весь час існування, вже більш ніж подвоївши свою вартість з моменту початку великої війни в Україні три роки тому.
Мирна угода
Головна увага інвесторів зосереджена на Україні та перспективах збільшення оборонних витрат у Європі в разі укладення мирної угоди.
Президент США Дональд Трамп погодився на двосторонні мирні переговори з росією, які стартують у вівторок у Саудівській Аравії.
Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив про готовність відправити миротворчий контингент в Україну, хоча на екстреній зустрічі в Парижі європейські лідери подібних гарантій не дали.
Можливість припинення бойових дій позитивно вплинула на курс євро та європейські ринки, змістивши фокус уваги з питань мит і відсоткових ставок.
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