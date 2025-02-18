Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій для ФОПів
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Нові форми податкових декларацій затверджено наказом міністерства від 31 січня 2025 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 14 лютого 2025 року.
Деталі
Міністерство фінансів затвердило нові форми наступних декларацій:
- платника єдиного податку фізичної особи — підприємця;
- платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);
- платника єдиного податку четвертої групи.
Обов’язок сплати військового збору з 1 січня 2025 року:
- для ФОП, платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у розмірі 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць;
- для платників єдиного податку третьої групи у розмірі 1 % від доходу, визначеного згідно зі статтею 292 Кодексу.
У частині розрахунку мінімального податкового зобов'язання (МПЗ):
- під час визначення МПЗ у період з 1 січня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, сума мінімального податкового зобов’язання, визначена відповідно до підпунктів 381.1.1 і 381.1.2 статті 381 Кодексу, не може становити менше як 700 грн з 1 га, а для земельних ділянок, в площі яких частка ріллі становить не менше як 50% - 1400 грн з 1 га;
- під час визначення МПЗ у період з 1 січня 2025 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, коефіцієнт «К», визначений у підпунктах 381 .1.1 і 381.1.2 статті 381 Кодексу, застосовується зі значенням 0,057.
Нагадаємо
З 1 січня 2025 року військовий збір становить:
- для ФОП, платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у розмірі 10 % мінімальної заробітної плати;
- для платників єдиного податку 3 групи у розмірі 1 % доходу.
Обов'язок сплачувати військовий збір для ФОП 1—4 груп діятиме з 1 січня 2025 року до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.
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