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18 лютого 2025, 11:22

Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій для ФОПів

Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку.
Фото: pixabay.com

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Нові форми податкових декларацій затверджено наказом міністерства від 31 січня 2025 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 14 лютого 2025 року.

Деталі

Міністерство фінансів затвердило нові форми наступних декларацій:

Обов’язок сплати військового збору з 1 січня 2025 року:

  • для ФОП, платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у розмірі 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць;
  • для платників єдиного податку третьої групи у розмірі 1 % від доходу, визначеного згідно зі статтею 292 Кодексу.

У частині розрахунку мінімального податкового зобов'язання (МПЗ):

  • під час визначення МПЗ у період з 1 січня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, сума мінімального податкового зобов’язання, визначена відповідно до підпунктів 381.1.1 і 381.1.2 статті 381 Кодексу, не може становити менше як 700 грн з 1 га, а для земельних ділянок, в площі яких частка ріллі становить не менше як 50% - 1400 грн з 1 га;
  • під час визначення МПЗ у період з 1 січня 2025 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, коефіцієнт «К», визначений у підпунктах 381 .1.1 і 381.1.2 статті 381 Кодексу, застосовується зі значенням 0,057.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року військовий збір становить:

  • для ФОП, платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у розмірі 10 % мінімальної заробітної плати;
  • для платників єдиного податку 3 групи у розмірі 1 % доходу.

Обов'язок сплачувати військовий збір для ФОП 1—4 груп діятиме з 1 січня 2025 року до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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