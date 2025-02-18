Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій для ФОПів

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нові форми податкових декларацій затверджено наказом міністерства від 31 січня 2025 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 14 лютого 2025 року.

Деталі

Міністерство фінансів затвердило нові форми наступних декларацій:

Обов’язок сплати військового збору з 1 січня 2025 року:

для ФОП, платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у розмірі 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць;

для платників єдиного податку третьої групи у розмірі 1 % від доходу, визначеного згідно зі статтею 292 Кодексу.

У частині розрахунку мінімального податкового зобов'язання (МПЗ):

під час визначення МПЗ у період з 1 січня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, сума мінімального податкового зобов’язання, визначена відповідно до підпунктів 381.1.1 і 381.1.2 статті 381 Кодексу, не може становити менше як 700 грн з 1 га, а для земельних ділянок, в площі яких частка ріллі становить не менше як 50% - 1400 грн з 1 га;

під час визначення МПЗ у період з 1 січня 2025 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, коефіцієнт «К», визначений у підпунктах 381 .1.1 і 381.1.2 статті 381 Кодексу, застосовується зі значенням 0,057.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року військовий збір становить:

для ФОП, платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп у розмірі 10 % мінімальної заробітної плати;

для платників єдиного податку 3 групи у розмірі 1 % доходу.

Обов'язок сплачувати військовий збір для ФОП 1—4 груп діятиме з 1 січня 2025 року до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.