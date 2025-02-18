У 2024 році в Україні зріс рівень підроблення банкнот гривні порівняно з дуже низькими показниками 2022−2023 років. Втім, цей рівень залишається контрольованим та не становить загрози для економіки країни. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
У 2024 році в Україні побільшало фальшивих гривень. Які банкноти підробляли найчастіше
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Які банкноти підробляли найчастіше
За підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році - 7,1).
Найчастіше з обігу вилучалися банкноти номіналом:
- 500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок);
- 200 грн (18%).
Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.
Як зазначили в НБУ, найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка.
Іноземна валюта
Вкрай низький рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти, що спостерігався у 2022−2023 роках, за підсумками 2024 року також майже повернувся до рівня 2021 року.
Серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США — 93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро торік припадало лише 7% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.
Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:
- 100 та 50 доларів США (90% та 9% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
- 200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро відповідно).
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