Європейський фондовий ринок почав тиждень 17 лютого із зростання до рекордних рівнів. Про це повідомляє Reuters.
Європейські акції зростають на тлі сподівань про зупинку вогню в Україні
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У понеділок загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 0,4%, а акції оборонної та аерокосмічної галузі злетіли більш ніж на 3%, досягнувши історичного максимуму.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ціни на папери цього сектора вже більш ніж подвоїлися.
Популярністю серед інвесторів користувалися і банківські акції - сектор зріс на 1,5%, оновивши 17-річний максимум. Цьому сприяло зростання прибутковості облігацій.
Ще один ризик для ринків — можливе запровадження нових мит у США. Вашингтон відклав рішення до квітня, але не виключає варіантів, які включатимуть податки, пов’язані з ПДВ в інших країнах. Це викликає занепокоєння серед європейських компаній.
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