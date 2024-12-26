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26 грудня 2024, 14:39

ВВП України за підсумками року зросте на 4% — Мінекономіки

За підсумками поточного року очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 4%, з яких 0,64% забезпечила реалізація політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

За підсумками поточного року очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 4%, з яких 0,64% забезпечила реалізація політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Із загального 4% зростання, реалізація політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» цьогоріч забезпечила 0,64%, або більш як 88 млрд грн — свідчать розрахунки Мінекономіки. Переробна промисловість увійшла у лідери за сплатою податків.

За результатами трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України. А зростання сплати податків за перші 9 місяців склало 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", — зауважила Свириденко.

За її словами, уряд цього року зосередився на трьох ключових напрямах для збільшення частки переробної промисловості у ВВП: розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор, сприяння несировинному експорту.

Формувати попит на українські товари допомагає політика локалізації у публічних закупівлях. З 1 січня 2025 року вимога частки місцевої складової зросте до 25%.

Програма «Шкільний автобус» дозволила громадам закупити 1 000 автобусів за два роки, забезпечивши роботою працівників українських автобусних заводів і понад 200 підрядників.

«Виробництво будматеріалів у першому півріччі 2024 року зросло на 37,1%, а частка іпотек на первинному ринку подвоїлась. Програма також сприяє детінізації економіки. У першому півріччі забудовники сплатили 1,6 млрд грн податків, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік», — зазначила міністерка економіки.

Крім того, за програмою «Доступні кредити 5−7−9» обсяг інвестиційних кредитів у прифронтових областях зріс з 3 млрд до 25 млрд грн.

В Україні вперше запрацювала програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями. Підписані два договори на загальну суму понад €100 млн. Ще три проєкти на етапі оцінки, а кілька нових готуються до подачі. Загалом у 2024 до Мінекономіки на оцінку подались 6 проєктів.

Доступні також інструменти страхування воєнних ризиків, які впроваджують MIGA, DFC, ЄБРР, іноземні ЕКА та Експортно-кредитне агентство України.

За словами Свириденко, у 2025 році уряд продовжить підтримувати програми політики «Зроблено в Україні», забезпечуючи їхнє фінансування в повному обсязі, щоб стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та розвиток економіки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+14
Я_ __
Я_ __
26 грудня 2024, 15:32
#
А нахера податки тоді підняли і чому донатимо на зброю досі, коли потужний каже, що лише 2,5 бригад з 10 озброєні, якщо наше ввп зростає на 4%?)) Якось математика не сходиться, кадрів менше, платників податків менше, частина території окупована орками, але ввп зростає, все «логічно» :)

ввп «зростає», мінімальна зп заморожена, прожитковий мінімум заморожений, податки підвищили, тарифи на електроенергію підвищили і будемо підвищувати ще, але ввп «зростає», ага :)
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