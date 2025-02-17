«Укренерго» скасувало екстренні відключення світла у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
17 лютого 2025, 10:53
Укренерго скасувало екстренні відключення у Києві, Київській та Дніпропетровській областях
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«О 10:23 Укренерго скасувало екстренні відключення світла у Києві та двох областях», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вранці, 17 лютого, за командою «Укренерго» в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.
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Джерело: Мінфін
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