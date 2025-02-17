Укренерго скасувало екстренні відключення у Києві, Київській та Дніпропетровській областях

«Укренерго» скасувало екстренні відключення світла у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

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«О 10:23 Укренерго скасувало екстренні відключення світла у Києві та двох областях», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вранці, 17 лютого, за командою «Укренерго» в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.