За командою «Укренерго» в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
17 лютого 2025, 8:47
Укренерго ввело екстренні відключення у Києві, Київській та Дніпропетровській областях
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Причина
Як зазначають в Укренерго, причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб'єкти.
«Першочергово — відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)», — йдеться в повідомленні.
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Джерело: Мінфін
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