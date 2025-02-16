НАЗК змінила вимоги до декларування коштів від погашення ОВДП. Тепер сума погашення (повернута номінальна вартість) ОВДП та сума отриманих відсотків за ОВДП мають зазначатись в декларації окремо за різними видами доходу. Про це повідомила член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.
16 лютого 2025, 10:47
НАЗК змінила вимоги до декларування коштів від погашення ОВДП
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Втім, народна депутатка припускає, що це нововведення не змінить суспільної думки щодо «наддоходів» тих, хто купує ОВДП.
«Бо сума погашення ОВДП все одно декларується як дохід, який більшістю громадян сприймаються просто як додаткові надходження, а не як повернення позики», — написала Южаніна.
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Джерело: Мінфін
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