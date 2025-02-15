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15 лютого 2025, 15:32

KSE: збитки від війни сягнули $170 млрд

Загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення росії, досягла 170 млрд доларів. Про це йдеться у звіті KSE Institute.

Загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення росії, досягла 170 млрд доларів.

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Що відомо

Найбільших руйнувань зазнав житловий сектор — його прямі збитки оцінюють у 60 млрд доларів. Внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 236 тисяч житлових будівель, зокрема 209 тисяч приватних будинків, 27 тисяч багатоквартирних будівель і 600 гуртожитків.

Втрати транспортної інфраструктури — 38,5 млрд доларів. Внаслідок бойових дій пошкоджено понад 26 тисяч км автодоріг, що коштувало країні 28,3 млрд доларів. Значних втрат зазнали й інші транспортні сектори:

  • залізничний — 4,3 млрд доларів,
  • портова інфраструктура — 0,85 млрд доларів,
  • авіаційна галузь — 2 млрд доларів.

Приватні авто також постраждали — знищено або пошкоджено 260 тисяч машин, збитки оцінюються у 2,2 млрд доларів.

Енергетика

Загальні втрати енергетичного сектору України — 14,6 млрд доларів. Ворог повністю знищив Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську і Зміївську ТЕС. Значно пошкоджені й інші генеруючі потужності, високовольтні підстанції та об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Агропромисловий комплекс втратив 10,3 млрд доларів. Знищено 130 тисяч одиниць сільгосптехніки, 4 млн тонн зерносховищ, 16 тисяч га багаторічних культур. Через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 тисяч га лісів — це ще 4,5 млрд доларів збитків.

Збитки освітньої інфраструктури — 7,3 млрд доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 4 тисячі навчальних закладів.

Деталі

Повідомляється, що сектор охорони здоров'я втратив 4,3 млрд доларів — пошкоджено 1554 медичні об'єкти.

Збитки у сфері культури, спорту та туризму оцінюються у 4 млрд доларів. Зруйновано 3921 культурний об'єкт, 399 релігійних споруд та 343 спортивні комплекси.

Телекомунікаційна та цифрова інфраструктура втратила 1,2 млрд доларів. У деокупованих районах руйнування мереж подекуди сягали 100%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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neverice
neverice
15 лютого 2025, 17:02
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І то лише половина заморожених російських активів. Доречі, чудовий важіль впливу на рашистів. Хочете отримати хоч щось — компенсуйте збитки. Не хочете компенсувати — не отримаєте нічого. І враховуючи, як ЄС за нас стоїть на фоні трампа — цілком реально (кошти ж саме ЄС заморозив).
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Kharakternyk
Kharakternyk
15 лютого 2025, 17:47
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Як Трамп скаже, так єс і підтанцює:)
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