Державна митна служба України оголосила про впровадження штучного інтелекту у свої сервіси, що має значно спростити процедуру розмитнення автомобілів для громадян. Про це повідомляє пресслужба.
Митниця використовує штучний інтелект для розмитнення авто
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Відтепер українці зможуть скористатися оновленим розділом «Ввезення легкового автомобіля» в Особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Завдяки використанню штучного інтелекту, процес заповнення митної декларації став більш швидким та зручним.
Як це працює:
- Користувач вводить VIN-код автомобіля, і система автоматично знаходить необхідну технічну інформацію про транспортний засіб.
- Користувач завантажує фотографію технічного паспорта автомобіля, і штучний інтелект зчитує всі дані, що містяться в документі.
На основі отриманої інформації система автоматично заповнює відповідні поля декларації, а також пропонує варіанти для інших полів на основі VIN-коду.
Переваги:
- Користувачам більше не потрібно вручну вводити велику кількість даних.
- Процес розмитнення автомобіля значно прискорюється.
- Автоматичне розпізнавання даних зменшує ризик помилок.
У Митній службі зазначають, що це лише початок використання штучного інтелекту для спрощення митних процедур. У майбутньому планується розширювати перелік послуг, доступних в електронному форматі, та впроваджувати нові технології для підвищення ефективності роботи митної служби.
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