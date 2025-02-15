Митниця використовує штучний інтелект для розмитнення авто

Державна митна служба України оголосила про впровадження штучного інтелекту у свої сервіси, що має значно спростити процедуру розмитнення автомобілів для громадян. Про це повідомляє пресслужба.

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Відтепер українці зможуть скористатися оновленим розділом «Ввезення легкового автомобіля» в Особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Завдяки використанню штучного інтелекту, процес заповнення митної декларації став більш швидким та зручним.

Як це працює:

Користувач вводить VIN-код автомобіля, і система автоматично знаходить необхідну технічну інформацію про транспортний засіб.

Користувач завантажує фотографію технічного паспорта автомобіля, і штучний інтелект зчитує всі дані, що містяться в документі.

На основі отриманої інформації система автоматично заповнює відповідні поля декларації, а також пропонує варіанти для інших полів на основі VIN-коду.

Переваги:

Користувачам більше не потрібно вручну вводити велику кількість даних.

Процес розмитнення автомобіля значно прискорюється.

Автоматичне розпізнавання даних зменшує ризик помилок.

У Митній службі зазначають, що це лише початок використання штучного інтелекту для спрощення митних процедур. У майбутньому планується розширювати перелік послуг, доступних в електронному форматі, та впроваджувати нові технології для підвищення ефективності роботи митної служби.