Уряд надав Мінцифрі повноваження регулятора азартних ігор

Кабінет міністрів передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання.

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Рішення про часткову реформу ухвалила Верховна Рада у грудні 2024 року. Вона передбачала ліквідацію КРАІЛ.

Серед основних змін — Мінцифра отримала повноваження з видачі та контролю ліцензій, буде автоматизовано процес ліцензування, з бюджету КРАІЛ передано 14,35 млн грн на нову систему регулювання.

Нагадаємо, що Верховна Рада 4 грудня ухвалила в цілому законопроєкт № 9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.