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14 лютого 2025, 12:11

Частка українців, незадоволених напрямком розвитку країни, зросла до 46% — опитування КМІС

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 2−6 лютого 2025 року, 46% українців вважають, що справи в країні розвиваються у неправильному напрямку. Це на 7 процентних пунктів більше, ніж у квітні 2024 року, тоді кількість таких українців була 38%.

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 2−6 лютого 2025 року, 46% українців вважають, що справи в країні розвиваються у неправильному напрямку.
Фото Pixabay

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Основні результати опитування:

  • 38% українців вважають, що справи розвиваються в правильному напрямку (у квітні 2024-го — 51%).
  • 46% вважають, що справи розвиваються у неправильному напрямку (у квітні 2024-го — 39%).
  • 16% респондентів не змогли дати однозначної відповіді.

Чому це важливо?

На початку повномасштабного вторгнення 68% українців вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, а 16% — у неправильному. Згодом частка песимістично налаштованих громадян поступово зростала.

Можливі причини змін:

У квітні 2024 року спостерігалося тимчасове покращення настроїв після схвалення США допомоги Україні.

На початку 2025 року ситуація знову погіршилася, що може бути пов’язано з економічними труднощами та тривалістю війни.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
0
MAXAOH
MAXAOH
14 лютого 2025, 12:28
#
Они у всех спросили???
+
+15
Я_ __
Я_ __
14 лютого 2025, 12:58
#
В таких як ти зазвичай не питають)))
+
+188
Turbo Apricot
Turbo Apricot
14 лютого 2025, 12:33
#
Дивно, звідки незадоволені, працює телемарафон, для розвитку України створено:
грудень 2024 міністерство національної єдності
січень 2025 агенцію національної єдності
лютий 2025 комітет національної єдності

чому зростає частка українців, незадоволених напрямком розвитку країни, навіть важко здогадатись.
+
+28
Я_ __
Я_ __
14 лютого 2025, 12:49
#
Turbo Apricot

просто незадоволені тим, що досі не створили міністерство потужності!
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
14 лютого 2025, 15:07
#
Треба ще створити комісію національної єдності і службу національної єдності. От як створять, то всі будуть задоволені.
+
0
Riojas
Riojas
14 лютого 2025, 15:47
#
Боже, я думал это прикол, но все эти события бьются по гуглу ахаха какие же ***
+
+105
Я_ __
Я_ __
14 лютого 2025, 12:33
#
Та при чому тут допомога США, люди бачать цю неадекватну корупцію, коли депутат просить людей донатити на армію, а сам купляє ролс ройс за 700к доларів, коли держава підвищує податки, але в цей же час виділяє кошти на нікому непотрібне міністерство єдності, кешбек на все українське і перекидає кошти з розмінування земель сільськогосподарського призначення на тисячу від вови, люди бачать, що їх гонять палками на війну і потім сидить ветеран без ніг в інвалідній колясці і отримує «виплату» у 800 грн на місяць, люди бачать, що коли «захищати батьківщину», то йдіть ви всі, а як протезувати і допомагати військовим — то держава раптом забула про них, перемолола і виплюнула. Люди бачать всі ці овочерізки, барабани і дубові двері по мільйону гривень, всі ці ліжка з мільйонами доларів, червону ікру для полярників, коли ВПО їдуть назад в окупацію.
+
+102
Я_ __
Я_ __
14 лютого 2025, 12:35
#
Люди бачать ці тисячі відео де тцкашники з поліцаями ломають і викрадають людей посеред вулиці, люди намагаються вирватися з цього анархізму і диктатури не через «допомогу США», а через те, що владу узурпували «5−6 потужних менеджерів» і на Конституцію та права людини вони чхати хотіли, якщо ти українець то ти як раб тільки «зобов`язаний», і це правда кумедно виглядає, коли одні телепні кажуть про «потужну перемогу», а в цей же час в різних точках країни люди надсилають відео, де 4−5 здорових відгодованих биків, котрі мають військове звання і вміють користуватися зброєю, ломають одного дрища цивільного котрий ніколи не служив в армії і взагалі не знає звідки в автомата кулі вилітають. Коли в «демократичній» країні заморожуть мінімальну зарплату і прожитковий мінімум, зато депутатам піднімають зарплату — це не то, люди все це бачать і не бажають з цим миритися, тому багато хто намагається вирватися з цієї північної кореї в серці Європи.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
14 лютого 2025, 12:54
#
А кто-то может адекватно объяснить куда развиваются дела Украины?
Я только вижу что многие стали по быстрому переобуваться в воздухе :)

+
+88
Alek Cristo
Alek Cristo
14 лютого 2025, 13:26
#
Справи розвиваються в правильному русі, тільки не вказали для кого.
— Корупція узаконена.
— Бандити — при владі
— Терористи — в ТЦК
— Звичайні люди — перемелені в калясках, або під землею закопані


Як вже 100 разів було вказано — ти державі винен все, а вона тобі нічого.
+
0
Я_ __
Я_ __
14 лютого 2025, 13:37
#
Alek Cristo

Погоджуюсь, плюсую

до цього «Як вже 100 разів було вказано — ти державі винен все, а вона тобі нічого.»

ще можна додати, що «Земля для багатих, Батьківщина для бідних», тому воюють бідняки за землю багатих, бо як не спитаєш, то більшість не те що землі, а часто навіть квартири своєї не мають, на жаль…
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