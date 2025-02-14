Частка українців, незадоволених напрямком розвитку країни, зросла до 46% — опитування КМІС

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 2−6 лютого 2025 року, 46% українців вважають, що справи в країні розвиваються у неправильному напрямку. Це на 7 процентних пунктів більше, ніж у квітні 2024 року, тоді кількість таких українців була 38%.

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Основні результати опитування:

38% українців вважають, що справи розвиваються в правильному напрямку (у квітні 2024-го — 51%).

46% вважають, що справи розвиваються у неправильному напрямку (у квітні 2024-го — 39%).

16% респондентів не змогли дати однозначної відповіді.

Чому це важливо?

На початку повномасштабного вторгнення 68% українців вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, а 16% — у неправильному. Згодом частка песимістично налаштованих громадян поступово зростала.

Можливі причини змін:

У квітні 2024 року спостерігалося тимчасове покращення настроїв після схвалення США допомоги Україні.

На початку 2025 року ситуація знову погіршилася, що може бути пов’язано з економічними труднощами та тривалістю війни.