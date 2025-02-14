За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 2−6 лютого 2025 року, 46% українців вважають, що справи в країні розвиваються у неправильному напрямку. Це на 7 процентних пунктів більше, ніж у квітні 2024 року, тоді кількість таких українців була 38%.
14 лютого 2025, 12:11
Частка українців, незадоволених напрямком розвитку країни, зросла до 46% — опитування КМІС
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Основні результати опитування:
- 38% українців вважають, що справи розвиваються в правильному напрямку (у квітні 2024-го — 51%).
- 46% вважають, що справи розвиваються у неправильному напрямку (у квітні 2024-го — 39%).
- 16% респондентів не змогли дати однозначної відповіді.
Чому це важливо?
На початку повномасштабного вторгнення 68% українців вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, а 16% — у неправильному. Згодом частка песимістично налаштованих громадян поступово зростала.
Можливі причини змін:
У квітні 2024 року спостерігалося тимчасове покращення настроїв після схвалення США допомоги Україні.
На початку 2025 року ситуація знову погіршилася, що може бути пов’язано з економічними труднощами та тривалістю війни.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
грудень 2024 міністерство національної єдності
січень 2025 агенцію національної єдності
лютий 2025 комітет національної єдності
чому зростає частка українців, незадоволених напрямком розвитку країни, навіть важко здогадатись.
просто незадоволені тим, що досі не створили міністерство потужності!
Я только вижу что многие стали по быстрому переобуваться в воздухе :)
— Корупція узаконена.
— Бандити — при владі
— Терористи — в ТЦК
— Звичайні люди — перемелені в калясках, або під землею закопані
Як вже 100 разів було вказано — ти державі винен все, а вона тобі нічого.
Погоджуюсь, плюсую
до цього «Як вже 100 разів було вказано — ти державі винен все, а вона тобі нічого.»
ще можна додати, що «Земля для багатих, Батьківщина для бідних», тому воюють бідняки за землю багатих, бо як не спитаєш, то більшість не те що землі, а часто навіть квартири своєї не мають, на жаль…