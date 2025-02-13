13 лютого курс акцій українських компанії на Лондонській та Варшавській фондових біржах підскочив на тлі новин про початок президентом США Дональдом Трампом переговорів про мир, пише «Інтерфакс-Україна».
Акції українських компаній стрімко дорожчають на новинах про початок перемовин про мир
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зростання акцій
Акції агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку торгів підскочили на 13,29%, Ferrexpo — на 18,06%.
Стрімко дорожчають й акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі.
Курс акцій Milkiland збільшився на 12,11%, компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами — на 6,79%, найбільшого в країні виробника цукру «Астарти» — на 5,36%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» з землями біля фронту — на 4,56% та 3,72%, KSG-Agro (всі ці папери входять до складу українського індексу) — на 4,85%.
На 7,91% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять у склад індексу через малий free-float.
Читайте також: Трамп почав переговори з рф: три сценарії для України
Нагадаємо
Дональд Трамп починає говорити лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. Він вимагає їхньої активнішої участі у врегулюванні війни, а сам готується зменшити вплив США на ситуацію.
Трамп розмовляв із путіним у середу, підштовхуючи мирні переговори, саме тоді, коли його міністр оборони пояснював своїм європейським союзникам, що їм доведеться взяти на себе більшу частину тягаря для будь-якого врегулювання війни в Україні.
Хоча адміністрація США заявила, що хоче довготривалого врегулювання війни, європейці стурбовані тим, що Трамп може домовитися з путіним, перш ніж вони отримають шанс належним чином вплинути на його думку. Для багатьох дзвінок у середу підкреслив ці побоювання.
Трамп сказав, що погодився відвідати росію та прийняти путіна в США, і лише пізніше поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб повідомити йому про розмову.
Лідери двох країн, ймовірно, незабаром зустрінуться в Саудівській Аравії, повідомив він пізніше журналістам в Овальному кабінеті.
Інвестиційний трамплін
Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі