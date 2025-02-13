Акції українських компаній стрімко дорожчають на новинах про початок перемовин про мир

13 лютого курс акцій українських компанії на Лондонській та Варшавській фондових біржах підскочив на тлі новин про початок президентом США Дональдом Трампом переговорів про мир, пише « Інтерфакс-Україна ».

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Зростання акцій

Акції агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку торгів підскочили на 13,29%, Ferrexpo — на 18,06%.

Стрімко дорожчають й акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі.

Курс акцій Milkiland збільшився на 12,11%, компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами — на 6,79%, найбільшого в країні виробника цукру «Астарти» — на 5,36%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» з землями біля фронту — на 4,56% та 3,72%, KSG-Agro (всі ці папери входять до складу українського індексу) — на 4,85%.

На 7,91% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять у склад індексу через малий free-float.

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Нагадаємо

Дональд Трамп починає говорити лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. Він вимагає їхньої активнішої участі у врегулюванні війни, а сам готується зменшити вплив США на ситуацію.

Трамп розмовляв із путіним у середу, підштовхуючи мирні переговори, саме тоді, коли його міністр оборони пояснював своїм європейським союзникам, що їм доведеться взяти на себе більшу частину тягаря для будь-якого врегулювання війни в Україні.

Хоча адміністрація США заявила, що хоче довготривалого врегулювання війни, європейці стурбовані тим, що Трамп може домовитися з путіним, перш ніж вони отримають шанс належним чином вплинути на його думку. Для багатьох дзвінок у середу підкреслив ці побоювання.

Трамп сказав, що погодився відвідати росію та прийняти путіна в США, і лише пізніше поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб повідомити йому про розмову.

Лідери двох країн, ймовірно, незабаром зустрінуться в Саудівській Аравії, повідомив він пізніше журналістам в Овальному кабінеті.

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