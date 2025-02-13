Дефіцит бюджету США за чотири місяці виявився рекордним

Дефіцит держбюджету США в січні становив $128,64 млрд, підскочивши майже вшестеро щодо показника за той же місяць минулого року ($21,93 млрд), повідомило міністерство фінансів країни.

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Деталі

Доходи бюджету минулого місяця зросли на 7,5% — до $513,294 млрд проти $477,32 млрд роком раніше.

При цьому витрати злетіли на 28,6% і становили $641,935 млрд порівняно з $499,25 млрд. У тому числі це було обумовлено перенесенням на січень виплат, які мали відбутися 1 лютого (вихідний день цього року).

За чотири місяці 2025 фінансового року, що розпочався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США досягло рекордних $839,585 млрд, збільшившись у 1,6 раза (на 58%) щодо аналогічного періоду роком раніше.

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Обсяг надходжень зріс на 0,7%, склавши $1,596 трлн. Витрати збільшились на 15,1% — до $2,436 трлн. Обидва показники також зафіксували історичні максимуми.

Процентні виплати за держборгом збільшилися на 10% — до $392 млрд, військові витрати — на 13%, до $318 млрд, соціальні витрати — на 8%, до $529 млрд.

З урахуванням календарного чинника, дефіцит бюджету в січні залишився приблизно на торішньому рівні, з початку фінроку — зріс на 25%.

Нагадаємо

Негативне сальдо держбюджету США за підсумками 2024 фінансового року, яке завершилося 30 вересня, склало $1,83 трлн, збільшившись на 8%.

Рекордний розмір дефіциту в $3,1 трлн був зафіксований у країні за підсумками 2020 року. З профіцитом бюджет останній раз було зведено 2001 року.