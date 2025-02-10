Департамент Маска заявив про скорочення держвитрат США на понад $1 млрд

Очолюваний Ілоном Маском департамент ефективності уряду США (DOGE) заявляє, що за перші три тижні роботи заощадив державі понад $1 млрд, пише The Wall Street Journal.

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Що відомо

Як зазначила газета, відомство тим самим виконало поки що лише малу частину амбітного плану Маска щодо скорочення держвитрат США на $2 трлн.

Видання вивчило публікації DOGE в соцмережі X, виявивши, що більшу частину суми в $1 млрд було заощаджено в результаті ліквідації програм, пов'язаних з різноманітністю, рівністю та інклюзивністю.

Крім того, в DOGE повідомили про такі заходи, як розірвання контрактів на суму близько $30 млн на реалізацію проєктів цифрової модернізації, а також економія щонайменше $4 млн шляхом припинення оренди офісних приміщень, що не використовуються.

Видання зазначає, що початкові дії відомства були спрямовані проти відносно невеликих програм, але незабаром ситуація може змінитися, оскільки команда DOGE починає вивчати витрати на деякі з найбільших урядових програм, пов'язаних із сферою охорони здоров'я.

Нагадаємо

За прогнозами бюджетного управління американського Конгресу, у фінансовому році, що закінчується 30 вересня, витрати уряду США становитимуть $7 трлн. З них $1,6 трлн підуть на виплати із соціального забезпечення, $910 млрд і $812 млрд — на програми медичного страхування Medicare та Medicaid. Ще понад $850 млрд підуть на військові витрати, $950 млрд — на виплати відсотків за держборгом, близько $1 трлн — на освіту, житло, транспорт та інші програми.

Раніше джерела WSJ розповіли, що співробітники DOGE розпочали перевірку центрів програм Medicare та Medicaid на предмет можливого шахрайства.

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«Так, ось де відбувається велике шахрайство з грошима», — написав Маск у соцмережі X, маючи на увазі агентство Medicare. Маск розкритикував і американське Агентство з міжнародного розвитку (USAID), закриття якого зажадав чинний президент США Дональд Трамп (за даними Reuters, штат USAID скоротять до 294 осіб з нинішніх 10 000). У соцмережі X він погодився зі словами про те, що USAID стало «формою відмивання грошей платників податків на користь вкрай лівих організацій».

Створюючи DOGE, Трамп доручив цьому відомству знайти способи скорочення витрат таким чином, щоб уряд став ефективнішим.