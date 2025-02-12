Китайська Baidu розробляє нову ШІ-модель, яка зможе конкурувати з OpenAI

Китайський технологічний гігант Baidu планує випустити нову версію своєї моделі штучного інтелекту Ernie 5.0 у другій половині 2025 року. Це оновлення має значно покращити можливості моделі, включаючи обробку тексту, відео, зображень та аудіо. Про це повідомляє CNBC.

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Чому це важливо?

Baidu прагне конкурувати з такими західними компаніями, як OpenAI, у сфері штучного інтелекту. Нова модель Ernie 5.0 дозволить компанії закріпити свої позиції на ринку та запропонувати інноваційні рішення для бізнесу та споживачів.

Основні очікування:

Модель зможе комбінувати різні типи інформації, наприклад, перетворювати текст у відео або навпаки.

Зниження витрат: генеральний директор Baidu Робін Лі заявив, що витрати на експлуатацію ШІ-моделей можуть знизитися більш ніж у 10 разів за рік, що призведе до зростання продуктивності.

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