Китайський технологічний гігант Baidu планує випустити нову версію своєї моделі штучного інтелекту Ernie 5.0 у другій половині 2025 року. Це оновлення має значно покращити можливості моделі, включаючи обробку тексту, відео, зображень та аудіо. Про це повідомляє CNBC.
Китайська Baidu розробляє нову ШІ-модель, яка зможе конкурувати з OpenAI
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Чому це важливо?
Baidu прагне конкурувати з такими західними компаніями, як OpenAI, у сфері штучного інтелекту. Нова модель Ernie 5.0 дозволить компанії закріпити свої позиції на ринку та запропонувати інноваційні рішення для бізнесу та споживачів.
Основні очікування:
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Модель зможе комбінувати різні типи інформації, наприклад, перетворювати текст у відео або навпаки.
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Зниження витрат: генеральний директор Baidu Робін Лі заявив, що витрати на експлуатацію ШІ-моделей можуть знизитися більш ніж у 10 разів за рік, що призведе до зростання продуктивності.
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