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12 лютого 2025, 13:45

Акції китайських технологічних компаній зросли на тлі прориву DeepSeek

Китайський технологічний сектор переживає стрімке зростання, індекс Hang Seng Tech за останній місяць злетів на 25%, увійшовши в фазу «бичачого ринку». Цей оптимістичний тренд пов'язують з проривом китайської компанії DeepSeek у сфері штучного інтелекту, повідомляє Financial Times.

Китайський технологічний сектор переживає стрімке зростання, індекс Hang Seng Tech за останній місяць злетів на 25%, увійшовши в фазу «бичачого ринку».
Фото Pixabay

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Hang Seng Tech, який відстежує 30 найбільших технологічних компаній Гонконгу, демонструє значно кращі результати, ніж американський індекс Nasdaq 100 (+4,4%). Акції «Великої сімки» американських технологічних гігантів, навпаки, впали на 0,5%.

Компанії-лідери зростання

Серед компаній, чиї акції різко зросли, варто відзначити:

  • Alibaba (+6%): інтернет-гігант, що розвиває e-commerce, хмарні технології та фінтех, зріс після новин про співпрацю з Apple у сфері штучного інтелекту.
  • Xiaomi (+43%): виробник смартфонів та електроніки, демонструє значний стрибок.
  • Baidu (+34%): лідер у сфері пошукових систем та штучного інтелекту, також відчуває позитивний вплив.
  • BYD (+40%): провідний виробник електромобілів та батарей, злетів у ціні.
  • JD.com (+24%): одна з найбільших e-commerce платформ Китаю, також демонструє зростання.
  • Meituan (+11%): популярний сервіс доставки, не відстає від загального тренду.

Фактори зростання

Видання зазначає, що зростання китайського технологічного сектору підтримали два фактори:

Активне споживання: під час святкування Китайського Нового року спостерігалося активне споживання, що позитивно вплинуло на економіку.

Очікування стимулів: інвестори очікують нових фіскальних стимулів від уряду Китаю, що також сприяє зростанню оптимізму на ринку.

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Джерело: Мінфін
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