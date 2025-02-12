Золото дешевшає з рекордного максимуму

Ціни на золото знизилися з рекордних максимумів, в той час, як фокус уваги змістився на дані по інфляції в США і торгові тарифи. Про це пише Reuters.

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Падіння золота

Спотове золото подешевшало на 0,5% до $2 884,51 за унцію. У вівторок ціни піднялися до рекордного максимуму в $2 942,70 на тлі побоювань глобальної торгової війни, викликаних новими митами президента США Дональда Трампа і погрозами їх розширення.

Зазначається, що ф'ючерси на американське золото впали на 0,8% до $2,910,10.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл, виступаючи перед Конгресом вперше після інавгурації Дональда Трампа, заявив, що американська економіка залишається стабільною.

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