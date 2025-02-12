Впродовж минулого місяця українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром.
12 лютого 2025, 15:10
Інтерес до авто з Китаю падає: що обирали українці в січні
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Які авто обирали в січні
З цієї кількості: нових — 674 од. (-24%); вживаних — 145 од. (-69%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 82%.
Найпопулярніші моделі нових авто
- BYD Song Plus — 155 од.;
- Zeekr 001 — 59 од.;
- Zeekr 7X — 41 од.;
- VW ID.4 — 39 од.;
- Audi Q4 e-tron — 39 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків
- Zeekr 001 — 18 од.;
- Zeekr 7X — 15 од.;
- Polestar 2 — 11 од.;
- VW ID.4 — 10 од.;
- Audi Q4 e-tron — 8 од.
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Джерело: Мінфін
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