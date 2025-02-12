Інтерес до авто з Китаю падає: що обирали українці в січні

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З цієї кількості: нових — 674 од. (-24%); вживаних — 145 од. (-69%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 82%.

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